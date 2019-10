Mahasiswa FMIPA Unsyiah ke Cina

BANDA ACEH - Sembilan mahasiswa S1 Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dikirim ke Wuhan, Cina, untuk mengikuti Program Mobilitas Mahasiswa (Student Mobility Program). Program ini berlangsung selama 12 hari sejak Sabtu (12/10).

Kesembilan mahasiswa yang dikirim itu merupakan hasil seleksi dari sekitar 1.700 orang mahasiswa aktif FMIPA saat ini. Seleksi dititikberatkan kepada prestasi akademik, prestasi ekstrakurikuler, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing, dan wawasan umum.

Wakil Dekan FMIPA Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr rer nat Ilham Maulana, menjelaskan, Student Mobility Program adalah program khusus yang hanya ada di FMIPA Unsyiah, dengan mengirimkan mahasiswa ke luar negeri setiap tahun.

"Program ini bertujuan untuk membuka wawasan internasional mahasiswa, memberikan mereka kesempatan untuk menikmati atmosfir pendidikan di berbagai perguruan tinggi dunia, serta memotivasi mereka untuk melanjutkan studi di luar negeri nantinya," jelas Ilham.

Tahun ini, sebutnya, merupakan tahun ketiga program ini dilaksanakan di mana seluruh mahasiswa yang lulus seleksi hanya dikirim ke Cina. Tahun lalu, lanjutnyq, tiga negara Asia menjadi tujuan program ini yaitu Jepang, Taiwan, dan Thailand.

Tahun ini, mahasiswa akan melakukan berbagai kegiatan di tiga Universitas ternama di Wuhan yaitu China University of Geoscience, Wuhan University of Technology, dan Huazhong University of Science and Technology. Kegiatan mahasiswa adalah mengikuti proses pembelajaran di kelas, kunjungan ke fasilitas laboratorium, pertemuan dengan beberapa professor, serta pertemuan dengan organisasi Kemahasiswaan lokal dan internasional.

"Kita sedang menjajaki untuk membuat program ke Turki dan Australia untuk tahun depan. Insya Allah Turki sudah positif, tinggal Australia, mohon doanya," tutup Ilham Maulana.(rel/jal)