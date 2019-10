Wali Kota Buka Banda Aceh Coffee Fest 2019  

BANDA ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pariwisata kembali menggelar Festival Kopi. Event bertajuk Banda Aceh Coffee Fest 2019 ini mengusung tema ‘Aceh Coffe is The Taste of The World’. Seremonial pembukaan ditandai dengan roasting kopi secara tradisional oleh Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Jumat (18/10) di atas panggung utama di lokasi Banda Aceh Coffee Fest 2019 di Blangbadang.

Turut mendampingi Wali Kota saat meroasting kopi, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin, Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto, Kajari Banda Aceh, Erwin Desman, Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Usman, Ketua PKK Kota Banda Aceh, Hj Nurmiaty AR, Wakil Ketua TP PKK, Hj Fauziah dan Kepala Dispar Kota, Iskansar.

Aminullah mengatakan, sesuai dengan temanya, Banda Aceh Coffee Fest 2019 digelar untuk meningkatkan kunjungan wisata, targetnya adalah wisatawan manca negara lewat cita rasa kopi Aceh yang mendunia. “Banda Aceh punya potensi wisata yang luar biasa. Ada destinasi wisata religi seperti Masjid Raya Baitirrahman, cagar budaya, wisata tsunami, dan wisata bahari lewat kerjasama Basajan. Semua potensi itu kemudian ditambah dengan adanya kopi yang menjadi pelengkap,” ujar Aminullah.

“Kopi sudah jadi primadona di Banda Aceh dan Aceh secara umum, apakah di tempat-tempat acara resmi pemerintah, kegiatan sosial hingga pesta perkawinan, kopi jadi minuman yang sangat diburu para tamu,” tambahnya.

Wali Kota berharap, lewat festival kopi ini Banda Aceh semakin dikenal ke seantero dunia. “Wisatawan yang datang dapat menikamati aneka jenis kopi hanya disatu lokasi ini. Karena disini tersedia 28 booth yang menawarkan aneka jenis kopi. Apakah jenis arabica maupun robusta tersedia,” kata Wali Kota.

Lewat kegiatan ini, lanjut Wali Kota, Kopi Aceh akan semakin dikenal. “Kopi Aceh akan semakin dikenal, tugas kita adalah menjaga kualitasnya,” tambah Aminullah.

Usai membuka festival ini, Aminullah bersama istri dan Wakil Wali Kota dan Forkopimda berkesempatan mengunjungi seluruh booth yang ada di lokasi Banda Aceh Coffee Fest 2019. Saat tiba di booth D’Legend Kupi, Aminullah ikut minum kopi bersama para turis. Ada beberapa turis yang ikut ngopi bareng Wali Kota, diantaranya dari Italia, Singapura dan Malaysia.

Kepada Aminullah, mereka mengaku sangat menyukai kopi Aceh. Aminullah kemudian meminta para wisatawan manaca negara ini ikut mempromosikan Banda Aceh dan Kopi Aceh ke negara asal.(hba/*)