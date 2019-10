Perdossi-RSUZA Bahas Pencegahan Stroke  

BANDA ACEH - Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (Perdossi) Cabang Banda Aceh bersama Bagian Saraf Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUZA) mengadakan workshop stroke bagi dokter umum di Gedung Pusdiklat RSUZA Banda Aceh, Sabtu (19/10). Workshop dalam rangkaian kegiatan 'Aceh Waspada Stroke (AWS) 2019' itu membahas pencegahan dan penanganan penyakit stroke terkini.

Ketua Panitia Aceh Waspada Stroke (AWS) 2019, dr Farida SpS(K) di sela workshop kemarin kepada Serambi mengatakan, kegiatan AWS sudah dilaksanakan rutin sejak lima tahun terakhir bertepatan pada Hari Stroke Dunia yang diperingati pada 29 Oktober. "Rangkaian kegiatan itu dalam rangka mengurangi insiden stroke di Aceh. Karena provinsi kita termasuk yang tertinggi," kata dia.

Pada tahun 2015, lanjut Farida, Aceh sempat menduduki peringkat pertama angka stroke tertinggi di Indonesia. Berkat penyuluhan secara menyeluruh kepada masyarakat awam dan kalangan medis, insiden stroke di Aceh bisa menurun. "Sekarang kita masih berada dalam 10 besar se-Indonesia. Namun ada penurunan insiden stroke di Aceh meskipun tidak signifikan," ucapnya.

Kali ini, Aceh Waspada Stroke mengambil tema '1 In 4 of Us Will Have a Stroke, Don't Be The One!', yang artinya satu dari empat orang akan mengalami stroke, jangan jadi yang satu itu. Peringatan AWS sendiri mencakup segala lapisan masyarakat, meliputi penyuluhan kepada masyarakat awam, pemeriksaan dan konsultasi gratis, serta workshop bagi dokter umum dengan tema 'from emergency to homecare (rawat jalan)'.

Menurut spesialis saraf ini, upaya preventif dan promotif terus dilakukan Perdossi bersama instansi terkait melalui berbagai kegiatan edukatif. Masyarakat ditanamkan mindset bahwa mencegah stroke jauh lebih baik daripada mengobatinya. "Meskipun stroke bisa disembuhkan dengan mengendalikan faktor risiko penyakit yang menyebabkannya seperti tekanan darah tinggi, diabetes, hiperkolesterol, dan pola hidup tidak sehat, tapi upaya preventif itu sangat penting," katanya lagi.

Pada workshop stroke untuk dokter umum kali ini, pihaknya melibatkan ahli dari berbagai disiplin ilmu yaitu neurologi, gizi klinik, bedah plastik, dan rehabilitasi medik. Para pemateri yaitu Dr dr Syahrul SpS(K), dr Farida SpS(K), dr Ika Marlia MSc SpS, dr Iflan Nauval SpGK, dr Syamsul Rizal SpBP, dan dr Mira SpKFR. Acara itu dibuka Wadir Pelayanan Medis RSUZA, Dr dr Endang Mutiawati SpS.

Pemeriksaan gratis di CFD

Pada bagian lain, Ketua Panitia Aceh Waspada Stroke (AWS) 2019, dr Farida SpS(K) mengatakan, Perdossi Banda Aceh juga akan menggelar sosialisasi ke masyarakat melalui acara 'Stroke On The Road' di arena Car Free Day (CFD) Banda Aceh, hari ini, Minggu (20/10) mulai pukul 8-10 pagi. Sosialisasi itu termasuk pemeriksaan kesehatan dan konsultasi gratis serta senam otak.

"Kami hadir di CFD besok (Minggu-red) untuk penyuluhan tentang stroke. Masyarakat silakan datang ke arena karena juga ada pemeriksaan faktor risiko stroke hingga brain gym untuk menstimulasi otak," jelas Farida. Selain itu, pihaknya juga menggelar talkshow di tv dan radio hingga penyuluhan stroke kepada pasien RSUZA hingga akhir bulan ini.(fit)