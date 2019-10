Video - Donnie Sibarani Hibur Pengunjung Aceh Coffee Fest 2019 di Lapangan Blangpadang Banda Aceh

Aceh Coffee Fest 2019 kali ini mengusung tema Aceh Coffee is The Taste of The World.



SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Donnie Sibarani, mantan vokalis grup musik Ada Band, hadir di Lapangan Blang Padang Banda Aceh, rangkaian memeriahkan Aceh Coffee Fest 2019.

Donnie tampil dengan menyanyikan sejumlah lagu hingga membuat pengunjung ikut bernyanyi bersamanya.

Aceh Coffee Fest 2019 kali ini mengusung tema Aceh Coffee is The Taste of The World.

Kegiatan ini menghadikran puluhan stand peracik kopi dan aneka kuliner, serta merupakan agenda tahunan pemerintah.

