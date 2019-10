Suzuki Beri Triple Bonus, Untuk New Carry dan New Ertiga

Seorang sales marketing sedang melayani customer yang sedang melihat mobil jenis New Carry di Showroom Suzuki PT Armada Banda Jaya Banda Aceh, Sabtu (26/10/2019).

BANDA ACEH - PT Armada Banda Jaya selaku main dealer Suzuki wilayah Aceh memberikan triple bonus untuk pembelian New Carry dan Ertiga. Program itu berlaku sejak Oktober hingga akhir tahun nanti. Selain itu, kemarin, Sabtu (27/10), Suzuki Armada juga menggelar 'Suzuki Daya Service Campaign’ dengan memberikan diskon servis untuk customer.

Branch Manager Suzuki Armada Aceh, Rahmattuddin mengatakan, triple bonus berlaku khusus untuk pembeli New Ertiga dan New Carry selama periode bonus tersebut. Untuk pembelian Ertiga akan mendapat bonus berupa gratis perawatan berkala selama 50 km atau 30 bulan, gratis televisi 43 inci, sarung jok, serta masuk dalam undian mendapatkan mobil Jimmy secara nasional.

Lalu untuk pembelian New Carry, customer akan mendapatkan bonus berupa gratis perawatan berkala selama 50 km atau 30 bulan juga. Kemudian gratis televisi LED 29 inc serta mendapatkan voucher belanja aksesoris Rp 500 ribu. "Triple bonus ini kita berikan dalam rangka akhir tahun serta untuk memanjakan customer dengan bonus," ujar Rahmattuddin.

Dikatakan, bonus itu diberikan khusus untuk New Carry dan ertiga karena dua mobil itu memang sedang favorit saat ini. New Carry diketahui menduduki penjualan nomor satu nasional, sehingga Suzuki ingin terus mempertahankan daya beli konsumen.

Sementara program bonus Ertiga karena adanya keluar mobil jenis All New Ertiga, sehingga mereka ingin menarik konsumen untuk membeli keluaran terbaru tersebut. Serta menarik minat pengguna Ertiga lama supaya beralih ke Ertiga terbaru ini.

Menurutnya, di Aceh sendiri penjualan New Carry masih sangat tinggi. Bahkan dalam sebulan rata-rata Suzuki Armada mereka menjual 30 unit. Pasar New Carry ini emmang pelaku pertanian dan perkebunan, hingga para pedagang.

Bahkan, katanya, New Carry juga menyasar personal yang ingin membuka usaha dengan mobil, karena new carry sangat cocok dijadikan mobil box dengan ukurannya yang lebih besar. "New Carry ini bisa dibuat box, buat caffee, bahkan bisa buat dumtruk, karena ukurannya lebih besar," ujarnya.

Sementara saat service day kemarin, pihak showroom memberi diskon hingga 40 persen kepada customer yang melakukan servis. Bahkan mereka juga membagi-bagi Immbolizer untuk pelanggan setianya. Semua pengunjung di Showroom even kemarin juga berkesempatan mendapatkan doorprize menarik dari piahk Suzuki Armada.(mun)