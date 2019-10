Kadisdik Aceh Launching Program Satu Kelas Satu Buku di Aceh Utara

Laporan Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Rachmat Fitri HD, MPA, melaunching program “Satu Kelas Satu Buku” atau SAKESAKU karya siswa.

Program yang diprakarsai oleh keluarga besar SMA Negeri 1 Muara Batu, Aceh Utara itu diluncurkan, Selasa (29/10/2019) di sekolah setempat.

Drs Rachmat Fitri mengatakan, kegiatan ini sebagai pergerakan literasi di sekolah. Kegiatan itu juga dapat meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan, khususnya layanan pendidikan berbasis literasi.

Tujuannya untuk membangun kualitas generasi masa depan dan pendidikan Aceh menjadi lebih baik.

Pria yang akrab disapa haji Nanda ini mengatakan, terdapat Programme for International Student Assesment (PISA) yang digagas oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang dilaksanakan setiap tahun.

Program itu bertujuan memonitor literasi membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sains siswa.

Sebagai tindaklanjutnya, kata Haji Nanda, Indonesia menunjuk anak didik yang akan ikut tes program tersebut secara acak dari berbagai daerah.

Sehingga Disdik Aceh terus meningkatkan minat baca anak-anak Aceh.

"Program internasional yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali ini bertujuan untuk memonitor literasi membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sains yang diperuntukkan siswa berusia 15 tahun dengan maksud mengevaluasi dan meningkatkan metode pendidikan di suatu negara," katanya.(*)

