Sumpah Pemuda di Era Milenial  

Oleh Muslim, S.HI., M.M, Aggota DPR RI Fraksi Demokrat 2019-2024

"Berikan aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda, maka akan kuguncangkan dunia". Kalimat ampuh nan sakti tersebut diucapkan Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.

Kala menyampaikan ungkapan itu, Presiden Soekarno tentu tidak sedang bergurau atau sekedar bermain pantun belaka. Soekarno jelas berhitung dengan cermat dan teliti, bahwa memang pemuda memegang peran yang sangat vital dalam membentuk dan menentukan arah pembangunan bangsa. Banyak peristiwa besar dan monumental di republik ini, terutama pada masa perjuangan kemerdekaan yang dipelopori kaum muda. Soekarno yakin bahwa peran sentral tersebut akan semakin vital dan mengemuka pasca kemerdekaan Indonesia.

Keyakinan Presiden Soekarno bukan tanpa sebab. Pemuda memiliki syarat cukup untuk menjadi kekuatan utama dalam menentukan arah kemajuan dan pembangunan bangsa. Dari sudut pandang kekuatan fisik, pemuda merupakan kelompok dengan kondisi fisik yang paling prima, penuh energi, dinamis serta paling berdaya juang. Dari sudut pandang intelektualitas, pemuda merupakan kelompok yang paling berpikiran maju, kreatif, inovatif, out of the box, technology-minded, serta penuh dengan ide-ide visioner.

Dari sudut pandang agility, kaum muda dengan ditunjang kekuatan fisik dan intelektual di atas merupakan kelompok yang paling agile, adaptif, pembelajar yang cepat serta paling tanggap akan perubahan. Dengan kekuatan tersebut, jelas Soekarno menaruh harapan besar pada pundak para pemuda Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

Namun, apakah kondisi kepemudaan saat ini telah meng-amin-kan apa yang diharapkan oleh bapak bangsa? Apakah kaum muda telah memanfaatkan potensi secara maksimal dalam mengisi kemerdekaan dan menjadi aktor utama dalam pembangunan? Apakah kekuatan pemuda telah tercermin sebagai penentu arah dan kebijakan pembangunan? Pertanyaan-pertanyaan sedemikan rupa perlu dikemukakan, sehingga kaum pemuda bisa mengetahui dimana posisi dan eksistensinya masa kini.

Peran pemuda

Pada masa penjajahan dan perjuangan meraih kemerdekaan dulu, peran kaum muda jelas sangat besar dan monumental. Dari sudut pandang historis, peranan kaum muda Indonesia dalam menentukan arah pembangunan bangsa dikenal dengan istilah siklus 20 tahunan. Dimulai dari 1908, barisan muda Indonesia besutan Soetomo dkk, membentuk organisasi kepemudaan bernama Budi Utomo. Organisasi kepemudaan ini merupakan tonggak awal dan cikal bakal terbentuknya pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Selanjutnya, 1928, barisan pemuda Indonesia utusan dari seluruh penjuru nusantara membuat ikrar fundamental yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Sumpah ini, oleh banyak kalangan dianggap sebagai kristalisasi semangat dan perwujudan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Selanjutnya, di 1945, menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, peristiwa Rengasdengklok yang juga dimotori oleh kaum muda yang ingin menunjukkan eksistensi bahwa kemerdekaan Indonesia diraih atas perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia sendiri, bukan hadiah atau bantuan bangsa asing.

Pasca kemerdekaan, peran pemuda perlahan mulai tergeser "kalau tidak mau dibilang meredup". Sepanjang kemerdekaan, tidak ada peristiwa besar bersejarah yang dipelopori kaum muda. Beberapa anak muda Indonesia sebut saja seperti Kevin-Marcus, Joey Alexander, Lalu Muhammad Zohri, dan lainnya memang banyak mencetak prestasi fenomenal yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Namun, tanpa mengkerdilkan prestasi tersebut, pencapaian itu sifatnya sangat sektoral dan personal. Praktis, pasca kemerdekaan hanya peristiwa reformasi 1998 yang sifatnya monumental yang dipelopori kaum muda.