Baru Sehari Dibuka, 2.000 Orang Mendaftar

* Try Out CPNS Dipindah ke Stadion

BANDA ACEH - Simulasi atau try out gratis bagi peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 yang digagas Darwati A Gani, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), mendapat sambutan luar biasa dari calon pelamar se-Aceh. Baru sehari dibuka pendaftaran pada 1 November sudah 2.000 orang yang mendaftar.

"Hampir rata dari seluruh Aceh ikut mendaftar. "Termasuk dari Aceh Tamiang dan Kota Subulussalam," kata Darwati A Gani kepada Serambi di Banda Aceh, Jumat (1/11) malam.

Karena peminat melebihi perkiraan, kata Darwati, maka pelaksanaan try out itu nantinya harus dipindah. Semula direncanakan berlangsung di Anjong Mon Mata, kini dialihkan ke Stadion Lampineung, Banda Aceh. Sedangkan tanggal pelaksanaannya tetap, tidak berubah, yakni pada tanggal 17 November 2019.

Meski pendaftar sudah mencapai 2.000 orang, kata Darwati, tetapi masa pendaftaran tidak akan dipersingkat atau ditutup lebih awal. "Masa pendaftaran dibuka sejak 1 hingga 14 November. Tidak kita batasi. Kasihan orang-orang daerah yang mau ikut kalau kita batasi," ujar Darwati.

Bagi yang berminat ikut try out tes CPNS tahun ini, Darwati mempersilakan untuk mendaftar secara online dengan mengakes link bit.ly/TryoutCPNSTeknos. Atau dengan cara menghubungi narahubung di nomor hp: 08116819825.

Darwati mengingatkan bahwa setiap peserta harus punya handphone android, karena try outnya berbasis android. "Dengan peserta di atas 2.000 orang, tak mungkin try out ujiannya pakai komputer. Di mana kita cari dan sewa komputer sebanyak itu di Banda Aceh?" kata politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini.

Darwati menambahkan, banyak di antara calon peserta CPNS yang meminta agar Darwati juga menyelenggarakan try out serupa di sejumlah daerah, bukan hanya di Banda Aceh. "Calon peserta dari Simeulu masih bertanya, kalau buat di sana, mereka gak ikut daftar yang di Banda Aceh," ujar Darwati.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, selaku anggota DPRA, Darwati A Gani menyambut gembira kabar tentang dibukanya 3.424 formasi penerimaan CPNS untuk provinsi dan 20 kabupaten/kota di Aceh tahun 2019, sebagaimana diberitakan Serambi Indonesia.

Seiring dengan dibukanya formasi CPNS tersebut, Darwati berharap putra-putri Acehlah yang nantinya dominan mengisi peluang itu, bukan justru pelamar dari luar Aceh, karena orang lokal kalah bersaing.

Menurut Darwati, banyak peserta tes CPNS yang gagal bukan karena tidak pintar, tapi justru karena gugup ikut tes menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) atau tes berbasis komputer. "Nah, karena gagap teknologi atau tidak mengenal lebih awal cara kerja sistem CAT ini, sehingga banyak peserta tes yang gugup bahkan stres saat ujian. Hal seperti ini tak boleh lagi terjadi," kata Darwati.

Untuk itulah Darwati tergerak memfasilitasi putra-putri Aceh ikut try out gratis atau simulasi penerimaan CPNS berbasis soal-soal ujian CPNS tahun 2018. Paling tidak untuk menghindari gugup atau stres saat ujian.

Untuk menjamin try out/simulasi ujian CPNS itu berlangsung fair dan ditangani oleh pihak berkompeten, Darwati menggandeng Teknos Genius sebagai penyelenggara. Tujuan ia memfasilitasi try out ujian CPNS ini semata-mata karena ia ingin agar berbagai formasi CPNS yang diterima di seluruh Aceh dapat diisi oleh putra-putri Aceh sendiri.

Soalnya, beberapa waktu lalu, kata Darwati, banyak juga warga dari luar Aceh yang diterima menjadi PNS di Aceh, karena semua proses berlangsung secara online. "Jadi, siapa pun punya kesempatan untuk ikut. Siapa yang paling siap, dialah yang akan lulus, tanpa mamandang dari daerah mana ia berasal," kata perempuan kelahiran Bireuen ini.

Yang akan dilakukan saat simulasi atau try out itu nantinya adalah: 1) Simulasi CPNS sistem CAT berbasis android, 2) Soal-soal yang diujikan mengacu pada Tes CPNS 2018. Mencakup materi Higher Order Thinking Skills (HOTS), 3) Pembahasan dan cara cepat menjawab soal, dan 4) Kelas bimbingan dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku.(dik)