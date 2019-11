Jepang Melirik Aceh sebagai Tujuan Investasi, Dari Tuna Segar Hingga Beasiswa dan Training Kerja

Kepala DPMPTSP Aceh, Dr Aulia Sofyan disaksikan oleh Sekda Aceh dr. Taqwallah, M.Kes dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sedang memberi penjelasan kepada calon investor dari Jepang pada kegiatan Indonesia Business Forum-Tokyo, 29 Oktober 2019 di The Grand Ginza, Jepang

FOR SERAMBINEWS.COM

SERAMBINEWS.COM - Aceh kembali mendapat undangan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI bersama dengan provinsi Kalimantan Timur untuk promosi peluang investasi daerah, kali ini ke Jepang.

Kegiatan yang berlangsung selama tanggal 28 Oktober - 2 Nopember 2019 bertajuk "Exploring Investment Oppprtunities of Western Indonesia Region and Indonesia's New Capital Destination", diselenggarakan di dua Kota, yaitu Tokyo dan Toyama.

Delegasi dari Tanah Rencong dipimpin oleh Sekda Aceh dr Taqwallah M.Kes bersama anggota tim, yaitu Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPMPTSP) Dr Aulia Sofyan, Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Dr Ilyas, MP.

Kemudian Kasi Deregulasi Penanaman Modal DPMPTSP Aceh Zulkifli Hamid, dan Penasihat Khusus Gubernur Aceh Bidang Administrasi Publik, Tomy Mulia Hasan.

Sementara itu, delegasi Kalimantan Timur dipimpin oleh Sekda Kalimantan Timur dan diikuti oleh 10 anggota lainnya.

DPMPTSP melalui siaran pers yang diterima Serambinews.com menyampaikan hasil kunjungan kerja ke negeri matahari tersebut sebagai berikut.

"Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang kini sudah 60 tahun, tetapi kenapa belum ada investor asal Jepang di Aceh. Ini menjadi tantangan bagi kita bahwa mestinya sudah ada beberapa perusahaan Jepang di Aceh untuk investasi sesuai keunggulan potensi daerah kita" ujar Taqwallah, selaku Ketua Delegasi Aceh.

Jepang dalam empat tahun ke depan rencana akan memperluas investasi ke Indonesia senilai Rp 28 Triliun. Investasi Jepang di Indonesia saat ini Triwulan III-2019 sebagai investor terbesar ketiga di Indonesia setelah Singapura, dan Tiongkok.

"Realisasi investasi di Aceh kondisi triwulan III-2019 sebagaimana disiarkan oleh BKPM beberapa hari lalu telah menempatkan Aceh sebagai peringkat ke 14 (empat belas) terbesar untuk Penanaman Modal Asing (PMA).

Hal ini merupakan peringkat terbaik PMA di Aceh dalam lima tahun terakhir.