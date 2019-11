Menyoal Judicial Review Fatwa MPU  

Oleh Dr. Amrizal J. Prang, SH., LL.M, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Dosen Pasca Sarjana Magister Hukum Unimal

Pascaformalisasi keistimewaan Aceh dalam UU dan qanun, yang sudah menjadi hukum positif (jus constitutum) Aceh, telah dua kali digugat melalui uji materil atau Judicial Review (JR) ke Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya, terhadap Qanun No.6/2014 tentang Hukum Jinayat, 1 Oktober 2015 oleh Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi W. Eddyono. Namun, dalam Putusan MA Nomor 60 P/HUM/2015 1 Desember 2015, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Selanjutnya, pada 16 September 2019, JR terhadap Pasal 9 Qanun No.8/015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, mengenai wewenang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) menetapkan fatwa aqidah atau aliran yang diduga sesat. Permohonan dilakukan empat mahasiswa Aceh, Jamaah Ahlusunnah Salafi. Menurut, para pemohon bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 1 dan Pasal 2 UU PNPS/1965 juncto Pasal 2 ayat (2) UU No. 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) UU No.12/2011. (Serambi, 12/10/2019).

Landasan yuridis

Secara historis refleksi formalisasi keistimewaan Aceh diatur dalam 4 peraturan khusus, yaitu: pertama, Keputusan Perdana Menteri RI No.l/Missi/1959, memberi keistimewaan dalam bidang agama, peradatan, dan pendidikan; kedua, UU No.44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang menambah keistimewaan peran ulama; ketiga, UU No.18/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan, keempat, UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Kedua UU terakhir tersebut, memperkuat keberlakuan (geltung) keistimewaan Aceh, kecuali UU No.18/2001 dicabut dengan UUPA. Sebagai aturan pelaksana UUPA secara atributif diatur dengan qanun. Antara lain: 1) Qanun No. 2/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama; 2) Qanun No.6/2014 tentang Hukum Jinayat; 3) Qanun No.8/2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam; 4) Qanun No. 7/2013 tentang Hukum Acara Jinayat; dan, 5) Qanun No. 8/2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.

MPU menjadi salah satu lembaga keistimewaan Aceh, diatur Pasal 3 ayat (2) UU No.44/1999. Selanjutnya, Pasal 139 UUPA menyebutkan: "MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi, yang diatur dengan Qanun Aceh". Sebagaimana, perintah Pasal 139 UUPA tersebut, Pasal 1 angka 21 Qanun No. 2/2009 disebutkan: "Fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan syariat Islam terhadap pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan". Dilanjutkan, Pasal 14 ayat (10) Qanun No.8/2014, menyatakan: "MPU Aceh berkewajiban mengawasi peribadatan yang menyimpang dari syariah yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik dalam masyarakat". Oleh karenanya, secara landasan yuridis formil MPU berwenang mengeluarkan fatwa tersebut.

Secara konstitusional keberlakuan keistimewaan diatur Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yang mengakui adanya satuan daerah khusus atau daerah istimewa. Jika keistimewaan dan kekhususan yang sudah diatur UU dan qanun tersebut tidak bisa dilaksanakan Pemerintahan Aceh dan MPU, malah akan menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid). Sehingga, kontradiksi dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Putusan MK No.61/PUU-XV/2017 dan Putusan MK No.66/PUU-XV/2017, yang meniscayakan kepastian hukum.

Dogmatik hukum

Menyikapi gugatan/permohonan tersebut, perlu dilihat perspektif dogmatik hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo (2012:45-63), ada empat objek dogmatik hukum: pertama, asas hukum, yaitu pikiran dasar bersifat umum yang terdapat dalam peraturan hukum kongkret dan tidak hierarkis, sehingga tidak mengenal konflik satu sama lain. Kedua, peraturan hukum konkret, yaitu ketentuan yang mengatur perilaku manusia, bersifat preskriptif dan berlaku umum. Misalnya, UUPA dan Qanun, berlaku khusus untuk Aceh dan UU PNPS Tahun 1965 juncto UU No. 5/1969 dan UU No. 12/2011 berlaku secara nasional.