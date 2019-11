Sabang International Freediving Competition 2019, Promosikan Wisata Bawah Laut ke Penyelam Dunia

Sabang International Freediving Competition adalah pagelaran yang paling ditunggu-tunggu oleh para penyelam nasional dan internasional. Sebab, mereka tak hanya bisa menikmati keindahan dan kesunyian laut dengan napas tunggal, tapi juga bisa menjelajahi taman bawah laut yang memesona dengan lebih dari 20 spot diving pada berbagai tingkatan.

Sabang International Freediving Competition (SIFD) 2019 yang merupakan salah satu kegiatan lanjutan setelah event akbar Sail Sabang 2017, berlangsung di Teluk Balohan, Kota Sabang, 2-7 November 2019. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan promosi potensi wisata bawah laut Sabang kepada para penyelam dunia sekaligus diharapkan dapat mendongkrak perekonomian daerah dan masyarakat setempat.

Hal ini selaras dengan hadirnya 40 freediver (penyelam bebas) dan 40 kru dari 16 negara seperti Korea, Malaysia, Taiwan, Meksiko, Eropa, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Menariknya, peserta lomba sudah hadir ke Sabang sekitar 2-3 minggu sebelum kegiatan berlangsung untuk melakukan berbagai training dan penyesuaian diri dengan lingkungan.

"Secara ekonomi, setiap hari seorang peserta bisa berbelanja sekitar 80 dolar AS. Jika jumlah peserta dan kru kita kalikan dengan lamanya mereka menetap di Sabang, cukup banyak uang yang berputar di Sabang dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Itu, belum lagi biaya training yang harus mereka keluarkan setiap kali ingin menyelam sekitar 35 dolar AS per orang, " kata Kabid Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Rahmadhani MBus, kepada Serambi, Sabtu (2/11/2019).

Sabang International Freediving Competition adalah pagelaran yang paling ditunggu-tunggu oleh para penyelam nasional dan internasional. Sebab, mereka tak hanya bisa menikmati keindahan dan kesunyian laut dengan napas tunggal, tapi juga bisa menjelajahi taman bawah laut yang memesona dengan lebih dari 20 spot diving di berbagai tingkatan.

Pemerintah Kota Sabang melalui dinas pariwisata dan kebudayaan setempat menyambut positif dan mendukung terlaksananya event tersebut. Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Sabang, Faisal berharap, kegiatan itu akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan semakin mengukuhkan posisi Kota Sabang sebagai gerbang destinasi wisata bahari di mata dunia internasional.

Untuk menyukseskan event itu, sebut Faisal, Pemko Sabang turut melaksanakan sejumlah kegiatan seperti bazar wisata dan aneka kesenian daerah. Menurut Faisal, Sabang Internasional Freediving Competition 2019 dibuka pada 1 November 2019. Faisal mengatakan, penyelam yang berkompetisi pada even itu umumnya datang bersama kru dan keluarga. Mereka juga datang lebih awal untuk menyiapkan diri sebelum kompetisi berlangsung.

Ia menambahkan, peserta Sabang Freedive 2019 merupakan penyelam-penyelam pengukir prestasi kelas dunia. “Sabang Freediving 2019 mempertandingkan tiga kategori utama yaitu Constant Weight, Free Immersion (FIM), dan Constant Weight No Fins (CNF),” demikian Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Sabang, Faisal. (rel/sar)