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PEMERINTAH ACEH Krue Seumangat Syukur Alhamdulillah TIM SEPAK BOLA ACEH

Sukses Merebut Medali Emas di Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) X Sumatera di Stadion Semarak, Sawah Lebar, Bengkulu,

PEMERINTAH ACEH Krue Seumangat Syukur Alhamdulillah TIM SEPAK BOLA ACEH
serambinews.com

PEMERINTAH ACEH

Krue Seumangat
Syukur Alhamdulillah
TIM SEPAK BOLA ACEH

Sukses Merebut Medali Emas
di Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) X
Sumatera di Stadion Semarak, Sawah Lebar, Bengkulu,
Minggu 3 November 2019.
Dengan keberhasilan ini Tim Sepakbola Aceh Lolos
ke Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua.

Tim Sepak Bola Aceh Raih Emas Porwil X Sumatera Nova Minta Cabor Lain Harus Mengikuti

Taklukkan Bengkulu 1-0, Kesebelasan Aceh Raih Emas di Porwil, Sempurnakan Langkah Ke PON Papua

Terima kasih atas doa dan dukungan Masyarakat Aceh.
Jayalah Sepakbola Aceh

Ttd, 

Ir. H. Nova Iriansyah, MT
Plt Gubernur Aceh

dr. Taqwallah, M.Kes
Sekda

Tags
Sepakbola Aceh lolos ke PON Papua
Tim Sepak Bola Aceh
Krue Seumangat
Editor: iklan@serambinews.com
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