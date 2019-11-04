Advertorial
PEMERINTAH ACEH Krue Seumangat Syukur Alhamdulillah TIM SEPAK BOLA ACEH
Sukses Merebut Medali Emas di Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) X Sumatera di Stadion Semarak, Sawah Lebar, Bengkulu,
serambinews.com
PEMERINTAH ACEH
Krue Seumangat
Syukur Alhamdulillah
TIM SEPAK BOLA ACEH
Sukses Merebut Medali Emas
di Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) X
Sumatera di Stadion Semarak, Sawah Lebar, Bengkulu,
Minggu 3 November 2019.
Dengan keberhasilan ini Tim Sepakbola Aceh Lolos
ke Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua.
• Tim Sepak Bola Aceh Raih Emas Porwil X Sumatera Nova Minta Cabor Lain Harus Mengikuti
• Taklukkan Bengkulu 1-0, Kesebelasan Aceh Raih Emas di Porwil, Sempurnakan Langkah Ke PON Papua
Terima kasih atas doa dan dukungan Masyarakat Aceh.
Jayalah Sepakbola Aceh
Ttd,
Ir. H. Nova Iriansyah, MT
Plt Gubernur Aceh
dr. Taqwallah, M.Kes
Sekda
Editor: iklan@serambinews.com
Sumber: Serambi Indonesia