Even berupa pameran pariwisata berbasis Meeting, Incentive, Convention and Expo (MICE) itu akan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Wishnutama Kusubandio.

Aceh Sumatera Expo Promosikan Wisata Halal di Jakarta pada 14-16 November 2019

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh kembali menggelar promosi pariwisata melalui 'Aceh Sumatera Expo 2019 (ASPO)',.

Acara ini akan berlangsung di Mall Kasablanka, Jakarta, pada 14-16 November 2019.

Pembukaan pameran ini akan dihadiri Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT serta sejumlah tokoh politik dan masyarakat Aceh di Jakarta.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Selasa (5/11/2019) menyampaikan even yang bertajuk 'Like, Love and Share Aceh' itu perdana dilaksanakan.

Tujuannya untuk memperkenalkan dan mempromosikan Aceh sebagai destinasi wisata halal unggulan dan investasi dunia.

Selain itu juga dapat lebih mendekatkan Aceh ke pasar wisatawan nusantara dan mancanegara di Jakarta dengan melibatkan pelaku industri wisata dan Industri Kecil Menengah (IKM) Aceh.