Harga Minyak Pala di Abdya Turun Lagi, Ini Penyebabnya

Laporan Zainun Yusuf | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Meskipun ketersediaan stok berkurang drastis, harga minyak pala tidak kunjung membaik, bahkan menunjukkan perkembangan menurun.

Harga minyak pala sangat ditentukan permintaan pasar luar negeri, terutama Amerika Serikat, beberapa negara Uni Eropa, termasuk Singapura, melalui eksportir di Medan, Sumut.

“Sekarang permintaan minyak pala sangat sepi,” kata Toke Asie, salah seorang pedagang hasil bumi di Blangpidie, dihubungi Serambinews.com, Selasa (5/11/2019).

Harga minyak pala saat ini Rp 560.000 per Kg, atau turun Rp 20.000 per Kg dibandingkan harga dua bulan lalu Rp 580.000 per kg.

Bahkan jauh menurun dibandingkan harga minyak pala pada Januari lalu yang dibandrol sekitar Rp 650.000 per kg.

Meskipun sesekali sempat meningkat, tapi itu bersifat sementara cenderung fluktuatif atau naik turun.

Catatan Serambinews, harga minyak pala di Abdya pernah mencatat rekor tertinggi pada tahun 2013 dan 2014 lalu yang menembus angka Rp 1.050.000 per kg. Lalu, menurun secara perlahan-lahan.

Peristiwa penurunan harga minyak pala menimbulkan pertanyaan dari banyak pihak. Soalnya, stok yang tersedia cenderung semakin menipis. Pengusaha penyulingan minyak pala dilaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku akibat produksi pala basah di tingkat petani menurun drastis.

Dalm hal ini, Toke Asie yang cukup lama menekuni bisnis pala mengakui, kalau persediaan minyak pala semakin menipis.

Sekitar empat tahun lalu, sebut Toke Asie, pihaknya mampu mengumpulkan belasan drum minyak pala (satu drum isi 200 kg) per bulan. Tapi sekarang ini, tiga drum saja sulit didapat, telebih lagi ketiga harga melesu.

Dia menjelaskan, minyak pala, teramasuk minyak nilam yang dikumpulkan pedagang di Abdya dan Aceh Selatan selanjutnya dijual kepada pengusaha eksportir di Medan, Sumatera Utara dan Padang, Sumatera Barat. Lalu, komoditas unggulan itu diekspor ke negara Uni Eropa.

Karenanya, harga minyak pala sangat ditentukan permintaan pasar luar negeri. “Tingkat harga rentan naik turun karena sangat tergantung permintaan pasar luar negeri.(*)

