New Honda CRF150L Warna Terbaru Sudah Bisa Dipesan  

RIDER melakukan ujicoba All New Honda CRF150L usai launcing di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh,

BANDA ACEH - PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan varian warna baru Extreme Grey pada New Honda CRF150L guna melengkapi pilihan para pecinta motor on-off sport yang senang berpetualang menaklukkan tantangan di segala medan. Warna terbaru Honda ini sudah bisa dipesan oleh konsumen di dealer-dealer terdekat yang ada di seluruh Aceh.

Pimpinan PT Capella Dinamik Nusantara Banda Aceh, Saifullah menyampaikan hal itu kepada Serambi, Senin (4/11). "Untuk warna baru konsumen sudah bisa pesan di dealer-dealer terdekat di seluruh Aceh. Harga New Honda CRF150L on the road Aceh sebesar Rp 34.661.000 per unit," sebutnya.

Dikatakan, pada November tahun ini New Honda CRF150L sudah mulai didistribusikan kepada konsumen di Aceh. Direktur Marketing AHM, Thomas Wijaya menyampaikan tampilan baru New Honda CRF150L ini semakin memberikan kesan tangguh dan kuat menemani kenyamanan berkendara sesuai harapan pecinta motor on-off sport masa kini.

Kehadiran warna baru New Honda CRF150L merupakan kombinasi warna dan stripe yang didominasi oleh warna hijau dan abu-abu dipadukan dengan seat berwarna hitam. Pilihan ini semakin memberikan kesan motor on-off sport sejati yang lebih gagah dalam menaklukkan berbagai rintangan. "Untuk menemani warna Extreme Grey, penyegaran juga diwujudkan melalui grafis desain strip pada varian warna Extreme Black yang terlihat semakin lebih tajam. Perubahan ini menonjolkan kesan agresif dan tangguh didukung kombinasi seat warna merah yang semakin memberikan kebanggaan bagi pemiliknya," kata Thomas.

Ia menambahkan pilihan terbaru Extreme Grey dan Extreme Black, serta pilihan warna yang tetap ada yaitu Extreme Red, menjadikan New Honda CRF150L memiliki beragam gaya sesuai karakter pecinta motor on-off sport sejati. Model ini pun mempertahankan keunggulan produknya berupa suspensi depan inverted front fork dan digital panel meter sehingga menjadikan motor ini sangat nyaman digunakan untuk berpetualang dan juga berkendara sehari-hari.

"New Honda CRF150L telah menjadi motor pilihan masyarakat, terutama pecinta motor on-off sport. Oleh karena itu, AHM memberikan varian warna baru motor teman berpetualang bagi konsumen menaklukkan beragam medan jalan," tambahnya.

Kehadiran warna baru New Honda CRF150L ini merupakan upaya pihaknya untuk terus memberikan nilai tambah bagi pecinta motor on-off sport. Model tersebut ditujukan bagi konsumen yang menginginkan motor yang tangguh, kaya dengan fitur unggulan , performa tinggi dan nyaman digunakan untuk berkendara di jalan raya.(una)