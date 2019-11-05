Porwil

Ucapan selamat dari Dispora Aceh kepada Tim Sepak bola Aceh

Sukses Merebut Medali Emas di Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) X Sumatera di Stadion Semarak, Sawah Lebar, Bengkulu, Minggu 3 November 2019.

Ucapan selamat dari Dispora Aceh kepada Tim Sepak bola Aceh
Serambinew.com
Ucapan Selamat untuk Tim Sepak Bola Aceh 

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH

Syukur Alhamdulillah
TIM SEPAK BOLA ACEH

Sukses Merebut Medali Emas di Pekan
Olahraga Wilayah (Porwil) X Sumatera
di Stadion Semarak, Sawah Lebar, Bengkulu,
Minggu 3 November 2019.

Dengan keberhasilan ini Tim Sepakbola Aceh
Lolos ke Pekan Olahraga Nasional
(PON) 2020 di Papua.

Terima kasih atas doa dan dukungan
Masyarakat Aceh.
Jayalah Sepakbola Aceh

ttd

DEDI YUSWADI, AP
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH

Tags
Tim Sepak Bola Aceh Raih Emas Porwil di Bengkulu
Porwil X Sumatera
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Editor: iklan@serambinews.com
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