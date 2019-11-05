Porwil
Ucapan selamat dari Dispora Aceh kepada Tim Sepak bola Aceh
Sukses Merebut Medali Emas di Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) X Sumatera di Stadion Semarak, Sawah Lebar, Bengkulu, Minggu 3 November 2019.
Serambinew.com
Ucapan Selamat untuk Tim Sepak Bola Aceh
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH
Syukur Alhamdulillah
TIM SEPAK BOLA ACEH
Sukses Merebut Medali Emas di Pekan
Olahraga Wilayah (Porwil) X Sumatera
di Stadion Semarak, Sawah Lebar, Bengkulu,
Minggu 3 November 2019.
Dengan keberhasilan ini Tim Sepakbola Aceh
Lolos ke Pekan Olahraga Nasional
(PON) 2020 di Papua.
Terima kasih atas doa dan dukungan
Masyarakat Aceh.
Jayalah Sepakbola Aceh
ttd
DEDI YUSWADI, AP
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH
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Editor: iklan@serambinews.com
Sumber: Serambi Indonesia