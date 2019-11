Jokowi Berharap Ibu Kota Baru jadi Kota Terbaik di Dunia, Harus Bisa Kalahkan Dubai

SERAMBINEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berbicara tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru dari Jakarta ke Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur.

Rencana pemindahan ibu kota mulai dilakukan pada 2020.

Jokowi mengatakan, ibu kota baru akan menjadi the happiest city on earth (kota paling bahagia di dunia) dan the best city on earth (kota paling baik di dunia).

"Kita juga ingin kota baru ini jadi kota yang the best on earth, yang the most livable city, yang the cleanest city, yang the most innovative city, dan the most yang lainnya," ujar Jokowi, dilansir dari kanal Youtube KompasTV, Rabu (6/11/2019).

Presiden Jokowi berharap, ibu kota baru bukan hanya pemindahan pemerintahan, tetapi benar-benar memiliki pembaruan dari segala aspek.

Ibu kota negara yang baru nantinya bisa menjadi yang terbaik di dunia, apalagi Jokowi inginkan ibu kota baru harus bisa mengalahkan Dubai.

Oleh karenanya, menurut Jokowi, ibu kota baru bisa kalahkan Dubai yang telah memiliki jargon "The Happiest Cith on the Earth."

Mulai dari bisnis yang bebas emisi, lapangan kerja yang berkelas dunia, ramah lingkungan untuk anak-anak dan lansia, humanis, berkualitas.

Sehingga ibu kota baru dapat menarik diaspora Indonesia untuk kembali ke tanah air dan berkarya.