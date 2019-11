Rupiah Melemah Terhadap Dollar AS, Ini Penyebabnya

Mata uang rupiah dan dollar AS

SERAMBINEWS.COM - Nilai tukar rupiah menjelang siang ini masih melemah di hadapan dolar Amerika Serikat (AS), Jumat (8/11/2019).

Mengutip Bloomberg pukul 11.00 WIB, rupiah di level Rp 14.018 per dolar AS atau melemah 0,11% dari sesi sebelumnya.

Sedangkan kurs rupiah di JISDOR menguat 0,14% di level Rp 14.020 per dolar AS.

Kemarin, Kamis (7/11/2019) kurs rupiah di pasar spot naik 0,18% jadi Rp 13.998 per dolar AS.

Namun, kurs tengah rupiah di Bank Indonesia (BI) melemah 0,34% ke Rp 14.040 per dolar AS.

Analis Monex Investindo Futures Andian Wijaya mengatakan, rilis cadangan devisa Indonesia Oktober yang naik US$ 2,4 miliar menjadi US$ 126,7 miliar berhasil menopang mata uang garuda.

Analis Pasar Uang Bank Mandiri Reny Eka Putri menyebut, negosiasi dagang antara China dan AS juga akan jadi angin segar bagi mata uang emerging market hari ini.

"Sentimen ini masih menjadi penggerak," kata Reny.

AS dan China sepakat mencabut pengenaan tarif masuk. Reny memperkirakan, rupiah hari ini bergerak antara Rp 13.850-Rp 14.050 per dolar AS.

Sedang Andian menghitung, rupiah bergerak dalam rentang Rp 13.930-Rp 14.050 per dolar AS.(*)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Rupiah masih melemah 0,11% ke Rp 14.013 per dolar AS