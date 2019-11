Usaha Hilirisasi Dapat Tingkatkan Ekspor  

BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, usaha hilirisasi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi merupakan nafas utama untuk peningkatan ekonomi Aceh. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi PT Golden Daru Utama (GDU), di Banda Aceh, Kamis (7/11).

"Usaha hilirisasi ini adalah nafas kita, karena dengan inilah nantinya akan meningkatkan daya ekspor dan juga melahirkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat kita," kata Nova.

Ia menuturkan, usaha hilirisasi sudah dianjurkan sejak setahun lalu dengan melakukan kolaborasi-kolaborasi bersama korporasi negara lain untuk meningkatkan investasi di Aceh. Namun, Nova menilai selama ini pelaksanaannya masih belum maksimal.

Oleh sebab itu, Nova menyambut baik para investor yang ingin berinvestasi di Aceh. Terkait perizinan, para investor diminta tidak perlu khawatir karena saat ini Pemerintah Aceh sudah memberikan peluang besar dengan menawarkan berbagai kemudahan bagi mereka yang ingin menanamkan modalnya di Aceh.

Sementara terkait investasi yang ditawarkan PT Golden Daru Utama yang bergerak di bidang pengolahan pakan unggas, Plt Gubernur Aceh ini menyetujui dan mendukungnya. Namun, pemerintah tidak bisa secara langsung menjalankan bisnis, melainkan harus melalui perusahaan miliki daerah yang dalam hal ini disebut PT Pembangunan Aceh (PEMA).

"Dalam hal ini, harusnya sektor privat harus bekerja sama dengan sektor privat, tidak bisa dengan pemerintah. Saat inikan belum ada satupun yang be to be, jadi saya mau nantinya PT PEMA yang akan bekerja sama dengan PT GDU," kata Nova.

Sementara Presiden Direktur PT Golden Daru Utama (GDU), Shim Kyung Hee mengatakan bahwa investasi ini dilakukan atas dasar ketertarikannya terhadap luas lahan yang sangat produktif pada sektor pertanian di Aceh.

"Di sini lahannya luas, banyak petani yang menanam namun mereka bingung mau menjual kemana. Jadi kami siap untuk menampungnya, dan tentunya ini akan memberikan benefit yang baik bagi petani, khususnya petani jagung," kata Shim Kyung Hee.

Shim Kyung Hee menjelaskan, nanti perusahaannya akan menampung produksi jagung dari para petani lokal untuk diolah menjadi pakan ternak unggas. "Untuk saat ini hasil produksi yang mulai kita jajaki masih di daerah Blang Bintang Aceh Besar," katanya.(una/rel)