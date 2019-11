Freediver Cina Juara Umum SIFC  

SABANG - Dua atlet freediving asal Cina, Jin Wang dan Jessea Lu, meraih juara umum Sabang International Freediving Competition (SIFC) 2019. Penyerahan penghargaan dilakukan saat penutupan kegiatan itu, Kamis (7/11) sore. Sabang International Freediving merupakan agenda rutin, yang kali ini diselenggarakan 2-7 November 2019 di Teluk Balohan, Sabang.

Jin Wang yang turun di kelas putra memastikan juara umum setelah berhasil meraih juara di dua kelas dari tiga kelas yang diikuti atlet tersebut. Ia meriah juara di kelas Constant Weight with BiFins (CWTB) dan Constant Weigh No Fins (CNF). Ia hanya gagal untuk kelas Free Immersion (FIM). Untuk putra, posisi kedua diraih freediver asal Meksiko, Alejandro Lemus, yang menang di kelas Free Immersion (FIM). Sedangkan peringkat tiga diraih Bobby Kim asal Amerika Serikat (AS).

Sementara untuk putri, Jessea Lu asal Cina memboyong juara dari seluruh disipilin ilmu atau kelas. "Ratu freediving" pada ajang SIFC 2019 dari negeri tirai bambu ini mengumpulkan 231 poin. Diposisi kedua diduduki oleh atlet asal Korea Selatan, Jessi K dan peringkat ketiga diraih oleh Allison asal Amerika Serikat.

Wali Kota Sabang, Nazaruddin, menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang. Ia berharap para peserta dari berbagai negara dapat mempromosikan Sabang ke seluruh dunia, karena Sabang menjadi salah satu spot freediving terbaik.

"Selamat kepada para pemenang. Semoga hasil dari acara ini para peserta dapat mempromosikan Sabang ke negaranya masing-masing. Masyarakat Sabang menyambut baik kehadiran para atlet dari mancangara ini. Sampai ketemu di SIFC tahun 2020," ujar Nazaruddin.

40 atlet profesional dari 17 negara bersaing dalam ajang SIFC ini. Kejuaraan freediving ini menjadi salah satu upaya untuk mempromosikan daya tarik wisata bawah laut Aceh.

Mariko Kaji, atlet Freediving dari Jepang mengakui teluk Balohan yang dinilainya memiliki kelebihan tersendiri untuk lokasi freediving. Apalagi, airnya hangat, arus air tidak begitu kencang dan permukaan air yang tenang, membuat para penyelam bisa menikmati menyelam dengan nafas tunggal.

Sementara itu, Surya Lecona dari Mexico mengatakan, Sabang menjadi tempat yang asyik untuk menyelam. Selain kejernihan airnya, ia juga mengagumi adat budaya yang ada di Sabang, seperti tradisi tarik pukat.(mun)