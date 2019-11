KKI Lhokseumawe Juara Umum Kejuaraan Karate di Aceh Tamiang, M Imam BOB

M Imam, karateka KKI Lhokseumawe, juga dinobatkan sebagai Best Of the Best (BOB) pada katagori kadet putra.

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe



SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Perguruan Kushin Ryu M Karate-do Indonesia (KKI) Lhokseumawe dinobatkan sebagai juara umum pada kejuaraan karate dalam rangka memperebutkan piala Bupati Aceh Tamiang.

Even ini berlangsung di Gor Kuala Simpang, Aceh Tamiang, 8-10 November 2019.

Keberhasilan KKI Lhokseumawe menjadi juara umum setelah mengumpulkan sembilan medali emas, empat medali perak, dan empat medali perunggu.

Di samping itu, M Imam, karateka KKI Lhokseumawe, juga dinobatkan sebagai Best Of the Best (BOB) pada katagori kadet putra.

Rincian perolehan medali bagi KKI Lhokseumawe, untuk medali emas diraih Teguh Wira Yudha (usia dini -25 Kg putra), Afif Fadhil (usia dini -35 Kg putra), M Awai Artha (usia dini +35 Kg putra).

Fariha (pra pemula -35 kg putra), Noval Janasmara (pemula -45 kg putra), M Imam (Kadet -52 Kg putra), Afri Anggoto Nasution (kadet -60 kg putra), M Rangga (Kadet -68 Kg putra), dan Anasrullah (junior -61 Kg putra).

Sedangkan untuk medali perak, diraih Fais (usia dini - 35 kg putra), Faris (usia dini +35 kg putra), Teguh Satya Yudha (usia dini -30 putra), dan Hanna Pratiwi (Junior -48 kg putri).

Terakhir, peraih medali perunggu, Ghaisan Alfansyah (usia dini -25 kg putra), Masdaq Pravda Beumulia (usia dini -30 Kg), Riski (usia dini -30 Kg), dan Aditya (Pemula +50 kg).

Ketua Umum KKI Lhokseumawe, Samsul Yusuf menyebutkan, untuk ikut memeriahkan kejuaraan karate Piala Bupati Aceh Tamiang tahun ini, pihaknya hanya menurunkan 25 atlet saja. Semuanya hanya berlaga di katagori Kumite.

"Meskipun semua atlet kita hanya bermain di Kumite, tidak ada di Kata, kami tetap menargetkan meraih juara umum," katanya.

Sehingga hasil yang diraih KKI Lhokseumawe pada kejuaraan kali ini pun sudah sesuai target.

"Semoga ini akan menjadi motivasi bagi atlet- atlet kami untuk terus giat berlatih guna menyongsong kejuaraan-kejuaraan lainnya," demikian Samsul Yusuf yang juga selaku Ketua Dewan Guru KKI Aceh.(*)