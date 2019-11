Sementara prestasi perorangan untuk kategori Best of the Best Kadet Putra diraih M Imam Pungga Zalzabila Wiranda.

Lhokseumawe Juara Umum Kejuaraan Karate Piala Bupati Aceh Tamiang 2019, Ini Peringkat Dua dan Tiga

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Kushin Ryu M Karate-do Indonesia (KKI) Kota Lhokseumawe meraih juara umum Kejuaraan Forki Piala Bupati Aceh Tamiang 2019.

Prestasi ini mereka raih setelah berhasil mengumpulkan 17 medali.

Dalam even yang dilangsungkan di GOR Aceh Tamiang, 8-10 November ini, koleksi medali yang dikumpulkan KKI Kota Lhokseumawe terdiri atas sembilan emas, empat perak, dan empat perunggu.

Capaian ini sedikit lebih baik dibanding KKC Banda Aceh yang berada di peringkat kedua.

Mereka mengoleksi sembilan emas, tiga perak, dan empat perunggu.

Peringkat ketiga dihuni Forki Kabupaten Aceh Timur. Mereka meraih lima emas, tujuh perak, dan 13 perunggu.

