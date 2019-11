6 Fakta Perjalanan Claudia di The Voice of Germany 2019, Rebutan Juri Hingga Jadi Juara Pertama

Claudia Emmanuela Santoso yang tampil memukau di The Voice Germany

SERAMBINEWS.COM - Membanggakan, salah satu anak bangsa, yakni Claudia Emmanuela Santoso berhasil menjuarai ajang The Voice of Germany 2019.

Gadis berusia 18 tahun asal Cirebon, Jawa Barat, Indonesia ini tampil di babak mega final Minggu (10/11/2019).

Perjuangan Claudia melaju ke babak final hingga juara setelah melaju di babak sebelumnya, yakni audisi, blind audition, battle, sing-off, dan semifinal.

Membawakan lagu "I Have Nothing" milik Whitney Houston, dara 18 tahun asal Cirebon ini berhasil mengalahkan empat saingannya.

Tak hanya datang merantau ke Jerman untuk sekolah bahasa, Claudia juga sukses meniti karier menyanyinya.

Simak perjalanan Claudia di The Voice of Germany 2019:

1. Memukau sejak awal

Pada 12 September lalu, Claudia tampil di babak blind audition. Ia menyanyikan lagu dari film The Greatest Snowman berjudul "Never Enough".

Penampilan Claudia menarik perhatian para juri, yakni Alice Merton, Sido, Rea Garvey, dan Mark Foster.

Rea Garvey menjadi juri pertama yang memutar kursinya.