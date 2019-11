Desa Terpencil Aceh Tamiang Terima Penghargaan Menkes

JAKARTA - Kelompok Asuh­an Mandiri As-Syifa 1 dari Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Aceh Tamiang, didaulat sebagai terbaik per­tama oleh Kementerian Kese­hatan karena dianggap ber­jasa dalam pembangunan di bidang kesehatan. Kelompok dari desa terpencil ini diang­gap berhasil sebagai asuhan mandiri kesehatan tradisio­nal melalui pemanfaatan toga dan akupresur tahun 2019 untuk kategori Kawasan Ter­pencil dan Sangat Terpencil.

Penghargaan itu diberi­kan langsung oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan, dr Bambang Wibowo SpOG (K) MARS, atas nama Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55, di Jakarta, Rabu (6/11) lalu. Penghargaan itu diterima langsung kader PKK Desa Paya Rehat. Kehadiran mereka didampingi langsung oleh Wakil Ketua PKK Aceh, Dyah Erti Idawati.

Asuhan Mandiri (Asman) Toga Desa Paya Rahat me­rupakan finalis empat besar Asman Toga Nasional. Asman Toga ini adalah adalah upaya pemerintah menggalakkan kembali warisan indatu, yai­tu pemanfaatan pekarangan rumah untuk pemenuhan kebutuhan obat keluarga. Oleh karena itu, keberhasilan menjadi juara bukanlah tolok ukur keberhasilan program Asman Toga, hal yang lebih penting adalah kesinambung­an Asman Toga di masyarakat luas. “Menjadi juara memang penting karena bisa kita ja­dikan sebagai penyemangat. Namun, yang harus menjadi perhatian bersama adalah kesinambungan program ini. Masyarakat harus melihat Asman Toga sebagai upaya pemerintah menggalakkan kembali warisan indatu, da­lam menyediakan tanaman obat keluarga di pekarangan rumah masing-masing,” ujar Dyah Erti.

Selama ini, sambung Dyah Erti, TP PKK Aceh terus men­dorong agar masyarakat ak­tif memanfaatkan halaman rumahnya untuk menanam TOGA. Bahkan, PKK Aceh te­lah membentuk Asman Toga di sejumlah daerah. “Gerak­an ini tidak hanya berman­faat bagi kesehatan keluar­ga, tapi juga menjadi sarana untuk melestarikan budaya leluhur sehingga semangat masyarakat Aceh kemba­li mengembangkan TOGA. Setiap tahun, kita mengge­lar lomba Asman Toga dan Akupresur tingkat provinsi. Kita juga melibatkan desa-desa untuk ikut dalam lomba tingkat nasional,” ujarnya.

Penyerahan penghargaan bagi Desa Paya Rahat di­serahkan dalam HKN yang mengangkat tema: Genera­si Sehat, Indonesia Unggul. Tema itu menggambarkan pentingnya upaya bersama seluruh pemangku kepen­tingan pada pelaksanaan pembangunan kesehatan secara komprehensif dalam rangka mempersiapkan Ge­nerasi Sehat untuk Indonesia Unggul pada tahun 2045.

Sekjen Kemenkes, Oscar Primadi mengatakan, untuk mencapai SDM Sehat dan Kuat, pemerintah dan ma­syarakat harus kompetitif dalam penguasaan ilmu pe­ngetahuan dan keterampilan dan menguasai the emerging skills yang mampu mengisi the emerging jobs dan ino­vatif dan membangun the emerging business.(mir)