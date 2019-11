PKPU Fokus Kembangkan Program Pemberdayaan  

GM Bisnis Serambi Indonesia, Mohd Din dan News Manajer, Bukhari M Ali berbincang dengan Mardi Sahendra, National Partnership Manager Human Initiative (HI) saat bersilaturahmi ke Serambi Indonesia, Desa Meunasah Manyang, Ingin Jaya, Aceh Besar, Jumat (15/11/2019).

BANDA ACEH - Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Human Initiative (HI) merupakan lembaga kemanusiaan yang fokus pada pengembangan pemberdayaan setelah tanggap darurat. Untuk Aceh, lembaga tersebut sedang konsen mengembangkan tanaman hidroponik di pondok anak yatim binaan HI.

Hal itu disampaikan Manager Kemitraan HI, Surya Ningsih, saat bersilaturahmi ke Kantor Serambi Indonesia, Desa Meunasah Manyang, Ingin Jaya, Aceh Besar, Jumat (15/11). Surya Ningsih datang bersama National Partnership Manager HI, Mardi Sahendra, Kepala Cabang HI Aceh, Hamdani, Manager Program, Didi Apriadi, dan Manager Yatim, Malikul Shaleh.

Kedatangan mereka disambut GM Bisnis Serambi Indonesia, Mohd Din dan News Manajer, Bukhari M Ali. "Di Aceh pemberdayaan pondok, khususnya bidang tanaman hidropknik. Pemasarannya dipasarkan ke Pasar Tani, hasilnya kita kembalikan ke anak-anak untuk tabungan mereka," kata Ningsih.

Dalam kesempatan itu, Mardi Sahendra menyatakan, saat ini pihaknya memiliki lima pondok pesantren yang santrinya anak-anak yatim. Ke lima pondok itu tersebar di Cot Suruy Kecamatan Blangbintang, Siem, Kecamatan Darussalam, Luengbata, Meulaboh, dan Lhokseumawe.

Lembaga yang sudah mendapat penghargaan anugerah Moeslim Choice Award 2018 sebagai kategori lembaga kemanusiaan yang mendapatkan pengakuan internasional itu menjadikan pemberdayaan sebagai program andalan setelah tanggap darurat ketika daerah mendapat musibah. "Kalau NGO lain setelah tanggap darurat di tinggalkan. Makanya kita melakukan pemberdayaan satu bulan setelah tanggap darurat sesuai kearifan lokal untuk mengangkat nilai ekonomi masyarakat. Seperti di Lombok pemberdayaan kopi," ujar dia.(mas)