Galian C Menjamur di Meureubo, Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Izin

Titik galian C pengambilan tanah timbunan di pingir jalan kabupaten lintas Pasie Tengoh-Ujong Tanjong, di Kecamatan Meureubo, Aceh Barat. Foto direkam Kamis (14/11/2019).

MEULABOH - DPRK Aceh Barat mempertanyakan izin galian C berupa tanah timbun yang menjamur di kawasan lintas Pasie Aceh Tunong, Kecamatan Meureubo dan Desa Pasi Tengoh, Kecamatan Kaway XVI. Pasalnya, dari 8 lokasi lebih galian C, diketahui hanya ada dua titik yang memiliki izin.

“Pemerintah Aceh harus meninjau kembali izin galian C di kawasan Mereubo dan Kaway XVI. Sebab, jumlah sudah menjamur saat ini, dan tidak diketahui mana saja yang memiliki izin. Sebelum daerah itu rusak, maka perlu dilakukan penertiban secara tegas,” ujar Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE kepada Serambi, Sabtu (16/11/2019).

Lebih lanjut, tukas Ramli SE, Pemerintah Aceh diminta jangan asal mengeluarkan izin terhadap kegiatan galian C. Pasalnya, dengan semkin menjamurnya aktivitas galian C itu, maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi ke depan. “Terkait izinnya juga harus segera diperiksa di masing-masing titik galian C tersebut,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan di mana titik koordinat yang diberikan izin, sehingga penambangannya tidak amburadul seperti yang terjadi sekarang ini. Untuk itu, kita harapkan agar Pemerintah Aceh harus segera melakukan peninjauan ulang, mana yang layak atau tidak, supaya kawasan itu tidak rusak dan berdampak buruk nantinya,” ucapnya.

Pada bagian lain, Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE mengungkapkan, daerah Pasie Tengoh, Kecamatan Meureubo merupakan kawaasan dataran rendah yang selama ini kerap terjadi banjir. Kondisi ini, beber dia, semakin diperparah dengan aktivitas galian C yang menjamur di tempat itu.

Bahkan, papar Ramli SE, dampak nyata dari aktivitas galian C saat ini adalah terjadinya kerusakan badan jalan kabupaten dilintas Pasi Aceh Tunong-Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo. “Oleh sebab itu, aktivitas galian C itu jangan dibiarkan terus menjamur di wilayah itu, akan tetapi jika memang dibutuhkan bisa dicari tempat lainnya, asal jangan dalamwilayah perkampungan,” tutup Ramli SE.(c45)