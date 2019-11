Umat Islam Diimbau Tenang

* Terkait Pernyataan Sukmawati

JAKARTA - Ustaz Yusuf Mansyur ikut angkat bicara soal polemik dugaan adanya penistaan agama yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri ketika dirinya menjadi pembicara dalam suatu diskusi. Menurut Yusuf, adik Megawati Soekarnoputri itu sudah memberikan pernyataan yang 'offside'.

"Kalau saya lihat sampai habis sih, mungkin maksud ibu Sukma adalah bagaimana kita menghargai semua yang juga berjasa di bidang apapun di Indonesia maupun di dunia. Cuma beliau offside dan kejauhan dengan memberikan narasi question (menyakiti) umat Islam, menyakiti diri kita sendiri, kan beliau juga muslimah," kata Ustaz Yusuf Mansyur kepada Tribun, Minggu (17/11/2019).

Seharusnya, menurut Ustaz Mansyur, Sukmawati tidak membuat narasi perbandingan antara jasa Nabi Muhammad SAW dengan Soekarno. Hal itu justru menimbulkan salah persepsi di kalangan umat Islam. "Harusnya kan tidak dibawa kepada itu. Jadi, jangan begitu narasinya. Sebab, kalau begitu nanti pasti timbul persepsi yang negatif dari umat Islam bahwa beliau menghina Nabi Muhammad SAW," ujar Yusuf.

Lebih lanjut, Yusuf Mansyur bercerita mengenai sejarah pergerakan jihad Islam dalam rencana memerdekakan Indonesia. Ketika itu, ulama yang dikomandoi oleh Kiai Hasyim Asy'ari membakar semangat jihadis untuk melawan penjajah. "Enggak boleh membesarkan yang satu mengecilkan yang lain. Mudah-mudahan polemik ini jadi rahmat dan ilmu buat banyak orang," tuturnya.

Karena itu, Ustaz Yusuf Mansyur meminta semua pihak untuk berhati-hati dalam memberikan suatu pernyataan di hadapan publik. Ia juga meminta seluruh umat Islam untuk tidak terpancing untuk marah. "Memang perkara ini memang perkara yang mesti hati-hati ya. Kita salah-salah ngomong juga tidak mungkin tidak membangkitkan amarah dari umat Islam yang memang merasa Nabi yang dicintainya kok dipandang atau dibanding-bandingkan dengan almarhum insinyur Soekarno," terangnya.

"Siapa juga yang rela dan ridho? Cuma kan kita umat yang tidak boleh cepat marah juga. Kita umat yang tidak boleh cepat emosi. Jadi, kita mesti melihat ini sebagai ruang memberi informasi, mengajar, berbaik sangka, dan kemudian memberikan contoh dan pengetahuan tentang Nabi kita," tutup Ustaz Yusuf Mansur.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, ikut memberikan pendapatnya terkait kontroversi pernyataan Sukmawati yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dan Presiden Pertama RI, Soekarno. Maman mengatakan, Sukmawati harusnya memberi pelajaran kepada masyarakat tentang bagaimana Soekarno sangat memuji Nabi Muhammad SAW. "Sukmawati harusnya memberikan pelajaran kepada kita bagaimana seorang Soekarno itu sangat memuji Nabi Muhammad SAW sebagai inspirator yang memberikan kepada kita spirit tentang Islam yang transformatif, Islam yang toleran, Islam yang bisa memerdekakan ratusan negara di dunia ini,” ungkap Maman.

Maman juga mengimbau masyarakat untuk terus memberikan pemahaman tentang bagaimana nilai akhlak Rasulullah SAW. Alasannya, dia tidak ingin kasus serupa terulang kembali. Persoalan agama, tambahnya, harus menjadi perhatian semua elemen masyarakat, terutama bagi sosok seperti Sukmawati.

Pernyataan serupa juga dilontarkan Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suhud Aliyudin. Ia meminta semua pihak untuk berhati-hati memberikan pernyataan yang akan menyinggung isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golong (SARA). PKS menilai, hal tersebut merupakan isu yang sangat sensitif dan dapat memicu kegaduhan yang tidak perlu.