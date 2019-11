Jadi Staf Khusus Presiden Jokowi, Angkie Yudistia: Sudah Waktunya Disabilitas Dianggap Setara

SERAMBINEWS.COM - Angkie Yudistia bangga dirinya sebagai penyandang disabilitas dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai staf khusus.

Dia siap membantu Jokowi mewujudkan Indonesia ramah disabilitas.

Hal itu disampaikan Angkie setelah diperkenalkan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Angkie yang seorang penyandang tunarungu itu memperkenalkan diri dengan bahasa isyarat.

"Perkenalkan, nama saya Angkie," ucap Angkie sambil membentuk bahasa isyarat namanya dengan tangan kanan.

"The one and only woman with disability, perempuan berkebutuhan khusus diberikan kesempatan terbaik oleh Bapak Presiden berdiri di sini menyuarakan 21 juta jiwa disabilitas di seluruh Indonesia," ucap dia.

Pendiri Thisable Enterprise ini menekankan bahwa sudah saatnya penyandang disabilitas dianggap setara.

"Sudah waktunya disabilitas bukan kelompok minoritas, tetapi kita dianggap setara".

"Membentuk lingkungan inklusi dengan melalui staf khusus presiden. Mudah-mudahan saya bisa bekerja lebih baik ya, Pak," ujar perempuan berusia 32 tahun ini.

Penyandang Tunarungu Berprestasi