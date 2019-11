Kado HIV untuk Ibu  

Oleh Sri Mulyati Mukhtar, SKM, MKM, Konselor HIV-AIDS pada Poliklinik VCT/CST RSU Cut Meutia, Aceh Utara

"Kudatang sahabat bagi jiwa

Saat batin merintih

Usah kau lara sendiri

Masih ada asa tersisa ...

Dekapkanlah tanganmu di atas bahuku

Biar terbagi beban itu dan tegar dirimu "

Potongan lagu "Usah Kau Lara Sendiri" yang pernah dipopukerkan Katon Bagaskara dan Ruth Sahanaya, tak asing bagi telinga kita. Kala itu, lagu ini didedikasikan untuk para penderita AIDS yang baru pertama ditemukan di Indonesia tepatnya di Bali 1987. Sejak itu penderita HIV-AIDS terus meningkat di Indonesia dan bahkan di Aceh yang notabenenya daerah penerapan syariah Islam.

Peningkatan kasus yang terus melaju setiap tahunnya, tentu menjadi beban berat bagi pemerintah dan para penggiat HIV-AIDS. Merujuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) tahun 2030 pada tujuan ketiga yaitu kesehatan yang baik, salah satu targetnya adalah mengakhiri epidemi AIDS.

Sikapi SDGs, Pemerintah juga targetkan terciptanya 3 (three) zero akhir 2030, yaitu tidak ada lagi infeksi HIV baru (zero 1), tidak ada lagi stigma dan diksriminasi pada orang dengan HIV-AIDS (zero 2), serta tidak ada lagi kematian akibat AIDS (zero 3).