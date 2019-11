Gegara Pakai Obat Pembesar, Pasangannya Meninggal Saat Bercinta, Pria Ini Jadi Tersangka

SERAMBINEWS.COM - Selama ini ukuran penis pria yang disebut besar diklaim sebagai faktor utama kepuasan bercinta.

Namun, anggapan ini telah dipatahkan para pakar yang mengatakan bahwa ukuran organ penis bukan penentu kenikmatan bercinta bagi pasangan.

Pemikiran tersebut didukung oleh penelitian bahwa organ intim pria yang berukuran terlalu besar justru membuat aktivitas penetrasi terbatas dan malah memicu rasa sakit.

Seorang pakar seks, Lauren Streicher, M.D., yang juga merupakan penulis buku Sex Rx: Hormones, Health, and Your Best Sex Ever, mengatakan bahwa sebenarnya mr.p berukuran terlalu besar tidak dapat melukai vagina.

Pasalnya, menurut Lauren, organ intim perempuan mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai bentuk dan ukuran mr.p.

“Komplikasi seharusnya tidak ada apalagi selama vagina sudah terangsang dengan baik atau sudah diberi tambahan pelumas,” ujarnya.

• Pemuda yang Viral Bawa Bendera saat Demo Masih Ditahan, Begini Kondisi Lutfi Alfiandi Sekarang

• Bisa Menyebabkan Gangguan Kesehatan, 5 Makanan yang Berbahaya Jika Dipanaskan Kembali

• Seorang Guru SD yang Sudah Beristri Cabuli Enam Muridnya, Ditangkap Polresta Banda Aceh di Pidie

• Fasilitas Pelabuhan Ikan Anak Laut Senilai Rp 9,2 M Mubazir, Dampak Pengerukan Batal Dianggarkan

Namun, pendapat Lauren di atas berbanding terbalik dengan kasus yang dialami oleh kedua pasangan di Nigeria yang mengejutkan.

Diberitakan, pasangan perempuan bernama Sadiat Adejuwon (48) meninggal dunia akibat pendarahan hebat di area sekitar vagina.

Penyebabnya karena ukuran penis pasangan prianya yang bernama Fatai Busari (50) berukuran terlalu besar.

Laporan setempat mengatakan, bahwa sebelum berhubungan seksual Fatai Busari yang kini ditetapkan sebagai tersangka meminum terlebih dulu afrodisiak atau obat perangsang herbal untuk meningkatkan ukuran penisnya sebelum bercinta.