Dinas Perdagangan Aceh Gelar Pasar Murah di Abdya, Ini Lokasinya

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh menggelar pasar murah di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

Pasar murah, yang berlangsung sejak 26 November hingga 29 November 2019 itu, dilakukan di empat titik.

Untuk hari pertama, pasar murah berlangsung di kantor camat Blangpidie (26 November), hari kedua berlangsung di depan Masjid At-Taqwa Babahrot (27 November), hari ketiga, di kantor Camat Susoh (28 November), dan hari terakhir di kantor Camat Jeumpa (29 November).

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Abdya, Azhar Anis ST menyebutkan kegiatan pasar murah itu, merupakan program dari dinas provinsi.

• VIDEO - Cabuli Enam Siswinya, Guru Sekolah Dasar di Banda Aceh Ditangkap Polisi

• VIDEO - Solusi Keluh Kesah Pelamar CPNS 2019, BKPSDM Aceh Tamiang Buka Hingga Malam Hari

• Satlantas Polres Bireuen Lancarkan Patroli Cegah Balapan Liar Remaja di Lintasan Cot Gapu

"Kita hanya pelaksana dan menyediakan tempat," ujar, Rabu (27/11/2019).

Ia menyebutkan, dalam kegiatan pasar murah itu, disediakan sejumlah bahan pokok, seperti minyak goreng, beras 15 kilogram, tepung terigu, gula, dan telor ayam.

Untuk beras 15 kilogram, tambahnya, dijual Rp 125.000, telur ayam dijual Rp 37.000 per papan, minyak goreng isi 2 liter dijual Rp 21.000, gula pasir Rp 10.000 per kilo, dan tepung terigu Rp 8.000 per kilo.

"Bebas siapa saja boleh membeli, tapi dibatasi jumlahnya. Untuk telur maksimal 2 papan, gula maksimal 5 kg, minyak maksimal 1 kotak, beras maksinal 1 sak atau 15 kg, untuk tepung tidak dibatasi," ungkap Azhar didampingi Kabid Perdagangan, Nelly Aswan SP.(*)