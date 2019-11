Kinerja Bank Aceh Tunjukkan Tren Positif  

Dirut Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman, menerima penghargaan Temoi Financial Award 2019 yang diserahkan Direktor PT Tempo Media Group, Meiky Sofyansyah, di The Westin Hotel Jakarta, Rabu (27/11/2019).

BANDA ACEH - Memasuki tahun ketiga pasca konversi menjadi Bank Umum Syariah kinerja keuangan Bank Aceh terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, dan secara umum pencapaian kinerja keuangan sangat menggembirakan. Hal tersebut terlihat pada periode 31 Oktober 2019 pencapaian total aset Bank Aceh telah menembus angka Rp 25,7 triliun dibandingan 31 Oktober 2018 sebesar Rp 23,8 triliun.

Dana Simpanan Pihak Ketiga (DPK) tumbuh dari Rp 21 triliun pada Oktober 2018 menjadi Rp 22,5 triliun pada Oktober 2019 dan pada saat bersamaan, pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan mencapai sebesar Rp 13,7 triliun dari Rp 12,7 triliun. Sementara itu pencapaian laba sebelum pajak sebesar Rp 451 miliar pada 31 Oktober 2019.

Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman dalam siaran pers yang diterima Serambi, Kamis (28/11) menyampaikan atas hasil pencapaian kinerja tersebut Bank Aceh kembali mendapatkan apresiasi nasional yaitu penghargaan nasional tempo Financial Award 2019 Kategori Bank Umum Syariah, dan berhak menyandang predikat sebagai The Best Financial Performance Bank Aceh.

Penghargaan itu diserahkan oleh Direktur PT Tempo Media Group, Meiky Sofyansyah yang diterima langsung oleh Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman, di The Westin Hotel Jakarta, Rabu (27/11).

Haizir mengatakan, assessment dan penilaian dilakukan secara kompherensif dan sistematis merujuk pada performance kinerja keuangan secara menyeluruh dan mendetail berdasarkan tiga kategori penilaian. Antaranya kinerja keuangan (rasio CAR, NPF, ROA, ROE, NIM, BOPO dan LDR), kinerja pelaporan keuangan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dan kinerja aset sekitar Rp 100 triliun kategori Bank Umum Syariah.

Penilaian dilakukan oleh Pusat Data dan Analisa Tempo serta tim juri yang sangat selektif menyeleksi performa kinerja keuangan. "Alhamdulillah dari hasil penjurian performance Bank Aceh ditetapkan sebagai juara pertama untuk kategori Bank Umum Syariah The Best Financial Performance Bank atau bank yang memiliki kinerja keuangan terbaik, disusul oleh Bank BTPN Syariah dan PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah," sebut Haizir.

Dikatakan, apresiasi nasional tersebut menjadi salah satu barometer bahwa Bank Aceh mampu membuktikan performa kinerja semakin baik. Pihaknya, berterima kasih kepada masyarakat dan nasabah yang telah mendukung dan bermitra dengan loyalitas yang tinggi kepada Bank Aceh. "Harapan kami Bank Aceh bisa terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian daerah," demikian Haizir Sulaiman.(una)