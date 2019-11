Suasa try out tingkat SMP yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.

2.905 Pelajar SMP Ikuti Try Out Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh

Laporan Jalimin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh sejak Jumat, 29 November 2019 mulai menggelar try out perdananya, yang merupakan kegiatan rutin setiap tahun dalam rangka mempersiapkan pelajar jenjang SMP menghadapi Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2019/2020.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh, Dr Saminan MPd, Sabtu (30/11/2019) menjelaskan, sebanyak 2.905 pelajar yang terdiri dari 1.478 laki-laki dan 1.427 perempuan dari semua seluruh SMP Negeri dan Swasta.

Dari 33 SMP yang ada di Banda Aceh, sebanyak 31 SMP yang bisa mengikuti try out perdana ini. SMP Bunga Matahari International School tidak bisa ikut karena belum ada peserta yang duduk di kelas 9 (sembilan), sedangkan SMP Muhammadiyah tidak turut serta dikarekan alasan teknis.

Dalam salah satu kunjungannya di hari kedua pelaksanaan try out tersebut pada SMP Negeri 1 Banda Aceh, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Dr Saminan MPd didampingi Kabid Pembinaan SMP Sulaiman Bakri SPd MPd mengatakan, try out ini sebagai salah satu langkah untuk melatih siswa dalam persiapan menghadapi UNBK tahun depan.

"Try out ini juga untuk melihat kelemahan-kelamahan siswa dalam menghadapi UN yang akan datang," ujar Sulaiman Bakri.

Ia mengatkan, UNBK bukanlah suatu hal yang harus ditakuti tetapi harus dihadapi dengan kepercayaan diri dan serius, lebih giat dalam belajar, serta yakinkan diri untuk menjadi yang terbaik.

"Try out ini sebagai latihan untuk menjawab soal-soal UNBK, karena soal-soal yang disusun sesuai dengan kisi-kisi UN yang akan datang,” ungkap Sulaiman Bakri.

Adapun dari 31 sekolah tersebut, masih ada lima sekolah yang kegiatan try outnya masih menumpang pada SMP lain yaitu SMP Islam Al-Azhar Cairo, SMP IT Nurul Ishalah, SMP Cut Meutia, SMP Kemala Bhayangkari, dan SMP Ibnu Khaldun.