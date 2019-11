Wali Kota Tutup Gala Desa, Harapkan Lahir Atlet Berprestasi  

BANDA ACEH - Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Jumat (29/11), menutup secara resmi even Gala Desa, di Stadion H Dimurthala, Lampineung. Seremonial penutupan dilakukan usai pertandingan final cabang sepakbola antara SMA 8 melawan Darul Ulum. Pertandingan ini dimenangkan SMA 8 yang mewakili Gampong Kuta Baro dengan skor 2-1.

Wali Kota menyerahkan piala kepada kapten SMA 8. Sementara untuk juara cabang yang lain, piala diserahkan Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga dan Pendidikan Kemenpora RI, Alman Qudri, Plt Kadispora, Muzakir dan para pejabat jajaran Dispora Pemko Banda Aceh.

Selain sepakbola, Gala Desa tingkat Kota Banda Aceh ini juga mempertandingkan berbagai cabang olahraga lainnya, seperti atletik, bulutangkis dan bola voli. Even yang dielar sejak 2 November ini berlangsung meriah. 684 atlet dari seluruh Banda Aceh bersaing menjadi yang terbaik. Suasana seremonial penutupan berlangsung meriah. Para suporter kedua finalis tim sepakbola memenuhi tribun penonton untuk memberikan dukungan kepada masing-masing timnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Kemenpora RI yang telah memberi kepercayaan kepada Banda Aceh menggelar even sebesar Gala Desa. “Terikasih kepada Kemenpora telah memberikan kesempatan kepada kita menggelar Gala Desa ini,” ujarnya. Dikatakan Dewan Pembina Persiraja ini, banyak manfaat dari even tersebut digelar. Selain sebagai ajang silaturahmi antaratlet dan para pelaku olahraga, Gala Desa juga menjadi ajang melahirkan atlet-atlet muda berbakat yang akan berprestasi membawa nama harum Banda Aceh di berbagai cabang olahraga dan diberbagai even. “Kita berharap dari even ini akan lahir atlet-atlet berprestasi yang siap mengharumkan nama Banda Aceh di even-even lain yang levelnya lebih tinggi,” kata Aminullah.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota juga menyampaikan prestasi yang telah diraih Persiraja dan berharap kepada atlet-atlet muda di Banda Aceh semakin termotivasi meningkatkan kemampuan untuk mengukir prestasi juga. “Dengan prestasi nama daerah akan semakin dikenal. Seperti Persiraja yang baru saja meraih prestasi lolos ke Liga 1. Semua akan mengingat Banda Aceh karena seluruh tim terbaik di Indonesia nanti akan bertanding di sini,” kata sosok yang sering disapa Bang Carlos ini.

Selain itu, lanjutnya dengan prestasi dan event olahraga juga akan memberikan berbagai dampak positif lainnya. “Olahraga juga menjadi hiburan, menjaga kesehatan dan mampu menghidupkan ekonomi masyarakat,” kata Aminullah.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga dan Pendidikan Kemenpora RI, Alman Qudri saat mengawali sambutannya dengan mengucapkan selamat kepada Wali Kota atas prestasi yang telah diukir Persiraja. Kemudian Alman Qudri juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota dan Dispora yang telah sukses menggelar Gala Desa di Banda Aceh. “Karena program ini sangat bagus dalam melahirkan atlit-atlit muda dengan memberikan kesempata kepadamereka unjuk kemampuan,” kata Alman Qudri.(hba/*)