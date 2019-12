Harga TBS Sawit Tingkat Petani di Aceh Timur Mulai Naik

FOR SERAMBINEWS.COM

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI – Petani sawit di Aceh Timur mulai bergairah. Pasalnya, harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani di Aceh Timur, mulai merangkak naik.

“Saat ini harga TBS sawit bersih untuk petani usai potong ongkos angkut Rp 1.130 per kg. Namun petani juga harus membayar ongkos memanen Rp 200 per kg untuk pemanen, jadi petani terima bersih sekitar Rp 930 per kg,” ungkap Saiful, warga Keude Geurobak, Banda Alam, kepada Serambinews.com, Minggu (1/12/2019).

Saiful mengatakan harga sawit ini mulai naik mencapai seribu rupiah per kg sejak awal November. Sedangkan, sebelumnya hanya sekitar 800 per kg. Saat harga murah petani banyak mengeluh, karena pendapat dari penjualan sawit sangat minim.

Namun kini, saat harga TBS mulai naik tapi jumlah panen sawit menurun karena telah memasuki trek atau penurunan jumlah produksi tbs.

“Namun demikian kami bersyukur, dengan harga di atas seribu rupiah per kg ini sudah sangat membantu petani. Kami berharap harga di atas seribu di tingkat petani ini dapat bertahan sampai seterusnya,” harap Saiful.(*)

