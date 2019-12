Meluncur di Aceh, Ini Harga Xpander Cross dari Termurah hingga Termahal

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) resmi meluncurkan varian baru dari Low MPV-nya yaitu Xpander Cross di Jakarta pada 12 November 2019.

Varian yang berada di segmen crossover ini akan menemani model sebelumnya yang sudah tersedia di pasaran.

Branch Manager Mitsubishi Motors PT Arista Sukses Mandiri Banda Aceh, Beni Santoso kepada Serambinews.com, Rabu (4/12/2019) menyampaikan mobil keluarga ini dipasarkan dalam tiga varian, yaitu Sport M/T dengan harga on the road (OTR) Aceh Rp 274.200.000/unit, Sport A/T Rp 284.200.000/unit, dan Leather Seat Premium Package A/T sebesar Rp 293.500.000/unit.

Dikatakan, bagi customer yang melakukan pemesanan bisa langsung ke Showroom PT Arista Sukses Mandiri di Jalan Dr Mohd Hasan, Banda Aceh.

“Saat ini sudah ada 20 orang yang indent, untuk masa tunggunya tidak lama paling lambat satu bulan,” sebutnya.

Ia menyebutkan ada lima warna yang ditawarkan yaitu Quartz White Pearl, Jet Black Mica, Sterling Silver Metallic, Graphite Grey Metallic, dan Sunrise Orange Metallic.

Expander Cross ini sudah dilengkapi dengan defogger kaca belakang, pelek palang lima berukuran 17 inci dengan ban yang lebih tebal, sehingga membuat mobil ini lebih tinggi 20 milimeter dibanding Xpander biasa.

Ground clearence ini diklaim menjadikan Xpander Cross paling tinggi baik antara MPV kompetitor maupun low SUV merek lain.

Sedangkan untuk tampilan lampu depan dan belakang telah menggunakan teknologi LED. Sementara dari sisi interior, Xpander Cross juga ditambah jok kulit berwarna hitam sehingga memberi kesan mewah.

“Dari sisi tampilannya Xpander Cross ini sangat cocok dikendarai di daerah Aceh,” sebutnya.

PT Arista Sukses Mandiri juga meluncurkan secara resmi Expander Cross ini di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Rabu (4/12/2019) malam yang dihadiri para customer Mitsubishi Motors. (*)