Jalin Kerja Sama dengan PSF, Putra Aceh Jaya Berkesempatan Kuliah di University of Arizona USA

Laporan Riski Bintang | Aceh Jaya

SERAMBINEWS.COM, CALANG - Bupati Aceh Jaya T Irfan TB memenuhi undangan Putra Sampoerna Foundation (PSF) untuk berkunjung ke Sampoerna Strategic Square di Jakarta, Senin (2/12/2019) dalam rangka membahas Program Beasiswa unggulan bagi putra putri Aceh Jaya.

Pertemuan tersebut juga membahas tentang gambaran nyata terkait kualitas berbagai program pendidikan serta menggali berbagai potensi sinergi yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Kabupaten Aceh Jaya.

Putera Sampoerna Foundation (PSF), Institusi Bisnis Sosial pertama di Indonesia yang berdedikasi menciptakan calon pemimpin masa depan yang memiliki integritas, moral dan komitmen tinggi untuk kemajuan bangsa.

"Dedikasi ini di wujudkan melalui rangkaian program Putera Sampoerna Foundation (PSF) dalam memfasilitasi pendidikan berkualitas di Indonesia," ungkap Bupati Aceh Jaya, T Irfan TB saat dihubungi via selulernya, Selasa (3/12/2019).

Irfan menerangkan jika Putera Sampoerna Foundation (PSF) termasuk di antaranya dengan menditribusikan lebih dari 65.000 Paket Beasiswa untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pasca sarjana.

Selain dari upaya berkesinambungan dalam memfasilitasi pendidikan formal tersebut, PSF juga telah berperan aktif dalam peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah yang mana diantaranya melalui pelaksanaan Program Unggulan Pusat Belajar Guru dan Program Sekolah Model

"Lebih dari 85.000 guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia telah menikmati program tersebut dan akan terus dikembangkan hingga saat ini, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya," lanjut Bupati Irfan.

Bupati juga menambahkan, sebagai salah satu langkah strategis dalam mencapai misinya, PSF mendirikan Universitas Sampoerna (SU) dan bermitra dengan the University of Arizona, USA, salah satu Universitas terbaik di Amerika Serikat.

Melalui kemitraan strategis ini, The University of Arizona telah mengakui Universitas Sampoerna setara dan menjadi bagian dari kampus dari The University of Arizona yang berlokasi di Indonesia.

Oleh karenanya, kerja sama antara Universitas Sampoerna dan The University of Arizona membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan terbaik bertaraf internasional dengan biaya yang jauh lebih terjangkau.

"Kita sudah lakukan kesepakatan, direncanakan akan diseleksi oleh yayasan dalam Bulan Desember 2019 terhadap Putra putri Aceh Jaya yang duduk di kelas 3 SMA, sederajat, untuk melanjutkan kuliah di Sampoerna University Jakarta yang berkerja sama dengan University of Arizona,USA," tutup Bupati Irfan.(*)