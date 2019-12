Enam Wakil Indonesia Masuk Nominasi Player of the Year BWF 2019

SERAMBINEWS.COM - Enam wakil Indonesia dari cabang olahraga bulu tangkis dan para-badminton masuk daftar nominasi Player of the Year versi BWF yang akan diumumkan pada pembukaan turnamen BWF World Tour Finals 2019 di Guangzhou, China.

Dilansir BolaSport.com dari BWF, Indonesia memiliki empat wakil cabang bulu tangkis dan dua atlet parabadminton dalam daftar nominasi.

Salah satunya ialah pasangan ganda putra nomor satu dunia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Marcus/Kevin berpeluang meraih gelar Male Player of the Year untuk ketiga kali berturut-turut setelah tahun 2017 dan 2018.

Tahun ini, pasangan berjulukan Minions tersebut akan bersaing dengan tiga nominee elite lain yakni Kento Momota (Jepang), Zheng Siwei (China), dan rekan senegara, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Kento Momota sudah memenangi 10 turnamen BWF World Tour tahun 2019, sementara Zheng Siwei memenangi enam turnamen bersama pasangannya pada nomor ganda campuran, Huang Yaqiong.

Sementara itu, duet Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan berlaga pada 10 babak final dan memenangi tiga gelar juara termasuk Kejuaraan Dunia 2019.

Selain Marcus/Kevin dan Ahsan/Hendra, Indonesia juga punya nominee untuk kategori Most Promising Player of the Year dan Most Improved Player of the Year.

Pada kategori Most Promising Player of the Year, pasangan ganda putra junior Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menjadi nominee.

Adapun, pasangan ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti menjadi nominee untuk kategori Most Improved Player of the Year.