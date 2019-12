VIDEO - Yang Baru dari Mitsubishi Xpander Cross, Pilihan Warna Beragam dengan Ban Lebih Tebal

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia resmi meluncurkan varian baru Xpander Cross di Jakarta pada 12 November 2019.

Varian yang berada di segmen crossover ini akan menemani model sebelumnya yang sudah tersedia di pasaran.

Mobil keluarga ini ada tiga varian, yaitu Sport M/T dengan harga on the road Aceh Rp 274.200.000/unit, Sport A/T Rp 284.200.000/unit, dan Leather Seat Premium Package A/T sebesar Rp 293.500.000/unit.

Ada lima warna yang ditawarkan yaitu Quartz White Pearl, Jet Black Mica, Sterling Silver Metallic, Graphite Grey Metallic, dan Sunrise Orange Metallic.

Expander Cross ini sudah dilengkapi dengan defogger kaca belakang, pelek 17 inci dengan ban yang lebih tebal, sehingga membuat mobil ini lebih tinggi 20 milimeter dibanding Xpander biasa.

Sedangkan untuk tampilan lampu depan dan belakang telah menggunakan teknologi LED.

Sementara dari sisi interior, Xpander Cross juga ditambah jok kulit berwarna hitam sehingga memberi kesan mewah.

PT Arista Sukses Mandiri juga meluncurkan secara resmi Expander Cross ini di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Rabu (4/12/2019) malam yang dihadiri para customer Mitsubishi Motors.

NARATOR: ARDIANSYAH

EDITOR: HARI MAHARDHIKA