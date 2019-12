Bandul Aceh di Titik Nol  

Oleh Dr. Kurdi, ST, MT, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Aceh Barat

Menarik untuk dicermati kembali tulisan Asisten II Provinsi Aceh, Saudara T. Dadek, dalam Rubrik Opini Serambi Indonesia tanggal 4 Oktober 2019 dengan judul "Aceh di Titik Nol". Tulisan yang menyorot kemiskinan Aceh dari sudut padang yang berbeda atau biasa kita kenal dengan istilah "out of the box thinking".

Saudara T. Dadek memulai penyajian angka kemiskinan 20 tahun terakhir Aceh (periode 2000 sampai 2019) disertai dengan data sejumlah dana yang dikelola oleh Pemerintah Aceh baik melalui off budget (masa Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi periode tsunami Aceh) maupun dana Otsus yang telah diterima oleh Pemerintah Aceh dari pemerintah pusat dengan total 64,889 triliun (Pasca MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)).

Secara optimis Saudara T. Dadek menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dengan posisi saat ini beliau namakan dengan istilah "Aceh di titik nol". Kesimpulan ini didasarkan pada fakta bahwa fluktuasi angka kemiskinan di Aceh dipengaruhi oleh dua kejadian besar yaitu peristiwa gelombang tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 dan pasca konflik antara Pemerintah Indonesia dengan GAM.

Selanjutnya, Saudara T. Dadek menyajikan gradien garis kemiskinan awal Maret 2000 dengan Maret 2019 berada pada angka di sekitar 15,20 persen. Trend kemiskinan melonjak tajam didua masa yaitu tahun 2002 (pasca konflik) dengan titik kemiskinan berada pada angka 29,38 persen dan tahun 2005 (pasca tsunami) berada di titik 32,6 persen.

Kesimpulan yang disajikan Saudara T. Dadek tentu ber-diferensi dengan banyak penulis lain dalam topik kemiskinan Aceh. Beberapa penulis melihat bahwa anggaran yang besar yang dimiliki Pemerintah Aceh belum mampu mengurangi angka kemiskinan. Sehingga diperlukan effort dan keseriusan dari seluruh stack holder di Aceh. Berita terbaru mengenai kemiskinan Aceh, disampai oleh Kepala Ombudsman RI perwakilan Aceh, pada media online (detik.com, 2 Desember 2019) dan Saudara Rustam Efendi (modusaceh.co, 3 November 2019). Kesemua penulis memberikan masukan dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan dengan gaya dan bahasa yang berbeda.

Namun, menurut penulis, tulisan "Aceh di Titik Nol" menjadi sangat menarik karena ditulis oleh pelaku sekaligus bagian terpenting yang dapat mendorong bandul Aceh tidak berada di titik nol lagi. Tentu dengan dukungan dari seluruh stackholder yang ada di Aceh baik dari pihak legislatif (DPRA), lembaga swadaya masyarakat dan pihak eksekutif di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh dengan visi misi mewujudkan `Aceh Hebat".

Kemiskinan di Aceh

Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan Aceh, menurut Saudara T. Dadek karena kegiatan di Aceh sangat tergantung dari pembiayaan dana pemerintah. Hal ini tidak dapat kita pungkiri bahwa pertumbuhan laju ekonomi Aceh salah satunya melalui instrumentasi percepatan realisasi kegiatan yang bersumber dana dari pemerintah (Dana Alokasi Umum, Dana otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil Migas, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa serta Dana Insentif Daerah).

Hal ini sejalan dengan apa yang diprediksi oleh Bank Indonesia (BI) dalam Laporan Perekonomian Aceh Agustus 2019 setebal 101 halaman. BI memprediksi bahwa pada triwulan IV (TW-IV) tahun 2019 kinerja ekonomi Aceh diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibanding kinerja dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada TW-IV tersebut diperkirakan berada pada kisaran 5,52-5,92 persen atau lebih tinggi dibanding kinerja ekonomi triwulan III di tahun 2019 yang diperkirakan tumbuh 4,77-5,17 persen.