Jadwal Siaran Bola Akhir Pekan - Lazio Vs Juventus LIVE RCTI, Real Madrid & Barcelona di beIN Sport

SERAMBINEWS.COM - Berikut ini jadwal tiga liga top Eropa pada Sabtu (7/12/2019) hingga Senin (9/12/109).

Liga Inggris memasuki pekan ke-16 akhir pekan ini.

Pekan ini akan dibuka dengan laga Chelsea yang bertandang ke markas Everton pada Sabtu (7/12/2019) pukul 19.30 WIB.

Lalu ada beberapa laga yang dimulai pukul 22.00 WIB secara bersamaan antara lain Tottenham Vs Burnley, Bournemouth Vs Liverpool dan Watford Vs Crystal Palace.

Laga Tottenham Vs Burnley akan disiarkan langsung oleh TVRI, yang memiliki hak siar resmi dari Indonesia.

Sementara itu, bigmatch bertajuk derbi Manchester antara Manchester City Vs Manchester United akan hadir pada Minggu (8/12/2019) pukul 00.30 WIB.

Lalu dilanjutkan dengan laga antara Aston Villa Vs Leicester yang juga akan disiarkan langsung oleh TVRI.

Selain TVRI, seluruh pertandingan Liga Inggris pekan ke-16 bisa disaksikan langsung di Mola TV.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-16 (dalam WIB):

Sabtu (8/12/2019)