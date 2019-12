10 Dosen Poltas Presentasi di Malaysia, Ini Hasil yang Ingin Dicapai

Laporan : Taufik Zass | Aceh Selatan



SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Dalam rangka mempublikasikan hasil risetnya, 10 orang dosen Politeknik Aceh Selatan (Poltas) mempresentasikan hasil penelitian di acara seminar Internasional Multidiciplinary Academic Research International Conference (MARIC) 2019 di Hotel Bangi Resort Selangor Malaysia, Selasa (10/11/2019).



Para Dosen Poltas tersebut adalah Nuzuli Fitriadi, Hardisal, Amsar, Herry Setiawan, Darma Setiawan, Asbarul Amri, Rudi Chandra, Dirja Nur Ilham, dan Asmaidi. Rombongan Poltas ini dipimpin langsung oleh Direktur Poltas, Dr Muhammad Yasar STP MSc.

Seminar internasional ini diselenggarakan oleh Kolej Universiti Poly Tech Mara (KUPTM) Malaysia melalui kolaborasi dengan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam, Universiti Malaysia Pahang (UMP), dan Politeknik Aceh Selatan.



Seminar yang mengusung tema “Promoting innovation in academics and industrial experts between multidiciplinary research and practice” ini diikuti oleh 300 orang peserta partisipan dan 100 diantaranya bertindak sebagai presenter.

Selain dari empat institusi perguruan tinggi yang berkolaborasi di kepanitiaan, terdapat juga peserta dari Universitas Negeri Makasar (UNM) dan Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta.



Tampil sebagai keynote speaker, Dr Dzaharudin Mansor, National Technology Officer, Microsoft Malaysia dan Prof Madya Dr Wan Adilah Wan Adnan, Universiti Technologi Mara.



Ketua panitia penyelenggara Dr Ts Zahra Yahya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan institusi yang turut berkolaborasi dalam penyelenggaraan event perdana bagi KUPTM ini yaitu Dr Natrah Abdullah dari UiTM Shah Alam, Prof Madya Dr Mohd Shahrir dari UMP Pahang, dan Dr Muhammad Yasar STP MSc dari Politeknik Aceh Selatan.



Acara seminar internasional ini dibuka langsung oleh Ketua Majlis Amanah Rakyat (MARA) Malaysia, Dr Hasnita binti Dato’ Hashim didampingi Rektor KUPTM Prof Madya Dr Darulihsan Abdulhamid.(*)

