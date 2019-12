PT Loonmita Gah Raih Penghargaan dari Pertamina

BANDA ACEH - PT Loonmita Gah meraih penghargaan dari PT Pertamina (Persero) Mark e t ing Operation Region (MOR) I atas kinerjanya pada tahun 2019 dengan pertumbuhan ter b aik dalam satu tahun di bid ang pemasaran LPG Non PSO se-Sumatera Ba gian Uta ra (Sumbagut). Atas pen ca paian nya itu, PT Loonmita Gah ber ha sil mendapatkan peringkat dua The Best Growth 2019.

Penyerahan pengharga an ini diserahkan oleh General Manager Pertamina MOR I, Agus tinus Santanu Basuki yang diterima langsung Direktur PT Loonmita Gah, Nahrawi Noerdin, di Gedung Serbaguna Pertamina MOR I Medan, Selasa (10/12). Nahrawi menyampaikan rai -han tersebut didedikasikan kepada semua staf dan kar yawan yang telah bekerja ke ras tanpa lelah, dan saling ber sinergi sepanjang tahun. “Tanpa itu semua maka kami tidak dapat berbuat banyak ditengah persaingan pasar yang semakin se ngit,” ujar Nahrawi.

Pengusaha muda ini juga menyampaikan terima kasih ke pada semua konsumen Loonm ita Gah dan Pertamina seb agai regulator. “Terima kasih kepada semua pelanggan yang tetap loyal dan mempercayakan kami untuk memenuhi kebutuhan elpijinya. Terima kas ih juga kepada Pertamina Aceh atas kerjasama kemitraan yang sangat positif,”ucap Nahrawi.

Ia menambahkan apresiasi yang diberikan oleh Pertamina ini, karena selama satu tahun penjualan LPG Non PSO, yaitu berat 12 kilogram (kg), 5,5 kg, dan 50 kg meningkat. Artinya segmen pasar di Aceh sangat bagus.

Disamping itu, Nahrawi juga menyampaikan terkait rencana pengembangan bisnisnya untuk tahun depan. Ia me ngung k apkan perusahaan nya akan terus meningkatkan pel a yanan kepada konsumen dengan berbagai program pemasaran yang adaptif dengan tuntutan kekinian.

“Kami akan terus berupaya me ningkatkan pelayanan kepada pe langgan dengan berbagai inovasi yang dapat membuat kita lebih adaptif dengan gaya hidup pelanggan.

Insha Allah mulai tahun depan sudah tersedia aplikasi yang akan mel a yani pelanggan. Aplikasi ini dapat didownload gratis via Google Play Store dan Apple Store guna me mudahkan pelanggan kami dalam melakukan order dengan mudah dimanapun dan kapanpun,” kata Nahrawi.

Ia juga membagi tips penggunaan kompor gas agar lebih efisien, yaitu per tama, pastikan penggunaan kompor, selang dan regulator ber- SNI. Kedua, Bersihkan kompor secara ber kala terutama bagian tung ku yang terbuat dari bahan kuningan agar api selalu biru. Ketiga, saat peng gunaan kompor buka tom bolkom por dengan tidak terlalu besar, se hingga api biru tidak menyentuh ba gian bawah wadah memasak. (*)