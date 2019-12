Siswa Fatih Bilingual School Raih Emas di Olimpiade Tokyo

Laporan Yarmen Dinamika | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Nama Aceh kembali semerbak di pentas dunia melalui prestasi yang diukir dua regu siswa Fatih Bilingual School, Lamlagang, Banda Aceh.

Regu pertama yang ikut ajang penelitian dan proyek di Tokyo, Jepang, meraih medali emas, sedangkan satu regu lain meraih medali perak (silver medal).

Kabar gembira itu disampaikan Management Advisor Fatih Bilingual School, Nurhadi Hafman, kepada Serambinews.com di Banda Aceh, Selasa (10/12/2019) malam, setelah ia mendapat informasi terbaru dari Tokyo tentang prestasi mengagumkan yang diraih para siswanya.

Mewakili Indonesia, kata Nurhadi, Fatih Bilingual School mengirimkan dua tim pada ajang Advanced Innovation Creative Olympic (AIJAM) pada tanggal 7-8 Desember 2019 di Tokyo, Jepang.

Tim pertama yang terdiri atas Febri Rachmatul Ikram, Muhammad Khalil, dan Muhammad Syafiq Akbar, diumumkan ketua dewan juri meraih juara I dan berhak mendapatkan medali emas melalui proyek mereka yang berjudul “Cocobord the New Generation of Cardboard with Coconut Husk”.

Sedangkan tim kedua yang terdiri atas Mirzal Aldy dan Richard Ayman Safwan, berhasil meraih medali perak melalui proyek mereka berjudul “Coffee Ground as Laundry Adsorbent”.

Ajang ini diikuti 150 peserta dari berbagai negara.

AIJAM sendiri adalah platform global di mana para siswa atau mahasiswa yang berprestasi dan perusahan-perusahaan yang menginspirasi dapat berbagi ide-ide mereka, terutama dengan para pemimpin di bidang teknologi.

AIJAM, kata Nurhadi, adalah acara kompetisi khusus untuk penemu, mahasiswa, universitas, peneliti, pengusaha, dan perusahaan sambil memberikan kesempatan kepada para peserta untuk memperluas kegiatan mereka dengan memamerkan dan mempromosikan penemuan dan produk baru mereka di Jepang.

Ajang ini diselenggarakan oleh AIJAM Association, ASCAAI (American Society for Convergent Applications in AI), Gugen Japan, dan Hacker Dojo.

Sekali lagi, kata Nurhadi, para siswa Fatih Bilingual School dapat membuktikan bahwa mereka layak dan mampu untuk bersaing di ajang internasional, terutama di bidang penelitian dan proyek.

“Penelitian dan proyek sendiri diterapkan di Fatih Bilingual School sebagai bagian dari kurikulum lewat konsep STEMS Education juga dikelola secara khusus sebagai salah satu klub atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah bagi para siswa yang berminat menjelajah lebih jauh dunia penelitian dan proyek,” bebernya.

Intinya, kata Nurhadi, Fatih Bilingual School terus berusaha mendorong para siswanya untuk dapat terus bersaing di berbagai level dan bidang apa pun, terutama yang sesuai dengan minat mereka.

“Kali ini kita patut bersyukur karena para siswa kita kembali berjaya di ajang olimpiade proyek internasional yang dilaksanakan di Tokyo, Jepang,” demikian Nurhadi yang saat memberi keterangan pers disampingi oleh High School Principal Fatih Bilingual, Nur Wijayanto dan M Arief Kurniawan selaku Marketing Manager Fatih Bilingual School.(*)