Hasil Undian dan Jadwal Babak 16 Besar Liga Champions - Real Madrid Vs Man City, Napoli vs Barcelona, Atletico Madrid vs Liverpool

SERAMBINEWS.COM - Undian babak 16 besar Liga Champions sudah dilaksanakan di kantor pusat UEFA di Kota Nyon, Swiss.

Babak 16 besar Liga Champions musim ini dipastikan akan menarik jika melihat komposisi tim yang lolos.

Peserta babak 16 besar musim ini seluruhnya berasal dari lima liga top Eropa yakni Inggris, Spanyol, Italia, Jerman dan Perancis.

Hal itu menjadi sejarah baru fase gugur Liga Champions sejak pertama kali diperkenalkan pada 2003/2004.

Dalam pelaksanaan undiannya, delapan tim runner-up grup yang masuk pot non unggulan akan bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu.

Leg pertama babak 16 besar Liga Champions musim ini rencananya akan digelar pada 18, 19, 25, dan 26 Februari mendatang.

Satu bulan berselang, leg kedua akan berlangsung tepatnya pada tanggal 10, 11, 17, dan 18 Maret 2019.

Berikut ini hasil lengkap drawing Liga Champions di Swiss pada Senin (16/12/2019) WIB:

- Borussia Dortmund vs PSG

- Real Madrid vs Man City

- Atalanta vs Valencia

- Atletico Madrid vs Liverpool

- Chelsea vs Bayern Muenchen

- Olympique Lyon vs Juventus

- Tottenham Hotspur vs RB Leipzig

- Napoli vs Barcelona

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hasil Drawing Liga Champions, Dortmund Vs PSG, Real Madrid Vs Man City"