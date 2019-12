Simeulue Belum Sahkan APBK

* Juga Kabupaten Pidie

BANDA ACEH - Hingga Jumat (13/12), Kabupaten Simeulue dan Pidie belum mengesahkan APBK tahun 2020. Jika sampai dengan akhir Desember 2019 pun tak berhasil disahkan, maka realisasi berbagai proyek di dua kabupaten tersebut akan terlambat, termasuk penggunaan dana desa. Kondisi ini jelas akan merugikan masyarakat setempat.

"Jika sampai akhir Desember 2019 nanti kedua daerah itu belum juga mengesahkan APBK, maka pencairan dana berbagai kegiatan akan terlambat, termasuk dana desa tahun 2020," kata Sekda Aceh, dr Taqwallah MKes kepada Serambi, Minggu (15/12/2019).

Sekda Aceh itu mengatakan, dirinya baru saja pulang dari kunjungan kerja ke Simeulue, terkait pelaksanaan supervisi, koordinasi, dan evaluasi dana desa tahun 2019 dan 2020. “Dalam pertemuan kami dengan kepala desa, pendamping desa, camat, dan lainnya, mereka berharap dana desa tahun 2020 tahap I sebesar 20 persen bisa dicairkan pada Januari,” kata Taqwallah.

Salah satu persyaratan pencairan dana desa tahap I, yakni desa harus menyelesaikan dokumen APBDes 2020 pada bulan Desember 2019. Setelah itu diajukan kepada Dinas PMD kabupaten/kota untuk dilakukan verifikasi.

Tahun ini DPMG kabupaten melimpahkan kepada pihak kecamatan untuk melakukan verifikasi usulan program dan kegiatan APBDes 2020 di Kantor Camat. Setelah diverifikasi pihak camat, APBDes bisa diusulkan untuk penerimaan dana desa tahap I sebesar 20 persen. “Tapi yang menjadi kendala sementara adalah APBK 2020 Kabupaten Simeulue sampai kini belum disahkan DPRK,” kata Taqwallah. Selain pengesahan APBK terlebih dahulu, Bupati juga harus membuat Perbup agar dana desa bisa disalurkan.

Pemerintah Aceh, kata Taqwallah, sangat berharap Bupati Simeulue bersama DPRK bisa mengesahkan APBK 2020 sebelum akhir tahun anggaran 2019, sehingga tahapan pencairan dana desa tahap I bisa dilakukan pada Januari.

Selain Simeulue, Sekda Aceh juga berharap Pidie bisa cepat mengesahkan APBK tahun 2020 sebelum berakhir tahun anggaran. "Kalau Bupati bersama DPRK menginginkan dana desa bisa disalurkan pada Januari, maka harus bisa disahkan sebelum akhir tahun anggaran 2019," kata Taqwallah.

Segera Buat Perbup

Sekda juga berharap 21 kabupaten/kota yang sudah mengesahkan APBK 2020 segera membuat peraturan bupati atau peraturan wali kota tentang pembagian dan pemanfataan dana desa tahun 2020. Selanjutnya, bupati dan wali kota menyurati Kadis PMG kabupaten/kota, camat, dan kepala desa untuk segera membuat dokumen APBDes/APBG 2020 dan kemudian diserahkan ke kantor camat untuk pelaksanaan verifikasi.

“Setelah dilakukan verifikasi, pihak camat mengusulkan ke Kantor DPMG kabupaten/kota untuk pencairan dana desa tahap I pada Januari 2020,” katanya.

Dikatakna, pengesahan APBK tepat waktu akan memberikan dampak positif. Pemerintah pusat bahkan akan memberikan dana insentif daerah (DID) untuk daerah tersebut. Sedangkan beberapa daerah yang sering molor atau tidak tepat waktu, maka pusat bahkan menyetop sementara dana DID sampai daerah itu meningkatkan kinerja. (her)