Posisi Terbaik Buang Air Besar di Toilet Duduk, Sudah Benarkah yang Kamu Praktekkan Selama Ini?

SERAMBINEWS.COM - Ilmu matematika dapat ditemukan di mana-mana, tak terkecuali di toilet.

Menurut penelitian berjudul "Influence of Body Position on Defecation in Humans" pada 2010, sudut yang dibuat oleh dubur ketika duduk di toilet dapat memengaruhi kesehatanmu.

Ternyata, ada posisi buang air besar yang benar dan salah di toilet.

Di bawah ini, ada lima posisi buang air besar di toilet yang pernah dilakukan oleh orang.

() Begini posisi terbaik jika buang air besar di toilet duduk. (Natalia Okuneva-Rarakina/BrightSide.me)

Mana kah posisi buang air besarmu?

Lantas, bagaimana posisi terbaik untuk buang air besar di toilet duduk?

Berikut penjelasannya, dilansir Bright Side :

1. Jongkok menghadap ke depan