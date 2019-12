BI Lhokseumawe Juara HUT Kodam    

BANDA ACEH - Tim Bank Indonesia (BI) Lhokseumawe berhasil menjuarai turnamen bola voli HUT Ke-63 Kodam Iskandar Muda, Jumat (20/12) malam, di Lapangan Indoor Jasdam IM, Banda Aceh. Lhokseumawe meraih juara setelah menaklukkan Al Hilal Lambaro Angan 3-1 (25-20, 25-21, 28-30, dan 25-20).

BI Lhokseumawe yang diperkuat oleh Boy Arnez, Ravid Benjol, Pak Cek Darma, Sutan, dan Dandi terus menekan sejak set pertama. Dandi dkk tampak beberapa kali melancarkan smash ke arah Al Hilal yang dimotori oleh Ihsan, Tito, Jal, dan Ahyar.

Dalam laga final yang dipimpin wasit Lukman dan Safarudin itu, kedua tim memang saling mengejar poin. Di pihak Al Hilal, Tito cs tidak tinggal diam, beberapa kali mereka meraih poin melalui smash yang tidak mampu diblok oleh anak-anak BI Lhokseumawe.

Atas raihan juara tersebut, BI Lhokseumawe berhak atas hadiah Rp 20 juta plus trofi yang diserahkan langsung oleh Kajasdam IM, Kolonel Inf Imam Firdaus Budiarto. Sementara Al Hilal yang harus puas sebagai runner up berhak mendapatkan hadiah Rp 15 juta plus trofi yang diserahkan Wakajasdam IM, Letkol Inf Julkifli.

Sebelumnya, Partai perebutan tempat ketiga berlangsung antara tim Bank Aceh melawan Bombers beurawe. Bank Aceh berhasil menduduki tempat ketiga setelah unggu 3-1 (25-11, 25-11, 17-25, 25-16) atas Bombers.

Dalam turnamen itu, Dandi dari BI Lhokseumawe berhasil menjadi pemain terbaik, dan Hafis dari Bombers menjadi pemain muda terbaik.

Kajasdam IM, Kolonel Inf Imam Firdaus Budiarto mengatakan, turnamen voli itu diselenggarakan dalam rangka HUT ke-63 Kodam IM. Dengan turnamen itu, Kodam IM ingin mengasah dan mengorbitkan bibit muda dalam olahraga bola voli.(mun)