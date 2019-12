Proyek Bebek Petelur Diduga 'Mark Up', GeRAK Minta Polda Usut Tuntas  

KUTACANE - Proyek pengadaan bebek petelur senilai miliaran rupiah yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara sejak tahun 2018-2019, diduga terjadi mark up atau penggelembungan harga satuan. Harga satuan bebek dalam pengadaan tersebut mencapai Rp 104.000 per ekor, termasuk ongkos, pakan, perawatan, pemberian obat-obatan, dan lainnya. Sementara harga bebek petelur di pasaran saat ini sekitar Rp 54.000 per ekor.

Hal itu diungkapkan Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani kepada Serambi, Sabtu (21/12/2019). Dia mengatakan, proyek pengadaan bebek petelur yang sudah berlangsung selama dua tahun itu diduga terjadi penggelembungan harga. "Ini proyek yang disinyalir terjadi dugaan korupsi harga satuannya," kata Askhalani.

Apalagi menurutnya, bebek petelur yang dibeli dalam jumlah besar di Medan tentu akan lebih murah. Pihaknya menduga dalam proyek tersebut ada keuntungan yang dinilai tidak rasional akibat mark up pembelian bebek petelur.

"Selama ini, kami melihat semua pihak seperti kurang perhatian, sehingga pengadaan bebek petelur ini menjadi ladang empuk untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Untuk itu, GeRAK Aceh meminta kepada Polda Aceh untuk mengusut tuntas dugaan mark-up proyek pengadaan bebek petelur tahun 2018/2019 di Aceh Tenggara," tegasnya.

Hal senada dikatakan Ketua Lembaga Pengembangan Potensi Intelektual Muda (LP2IM) Aceh Tenggara, M Sopian Desky yang menyebutkan, pada tahun 2018 alokasi anggaran untuk pembelian bebek petelur mencapai Rp 4,2 miliar, sedangkan tahun ini mencapai Rp 8,7 miliar. Menurutnya, program itu merupakan pemborosan uang rakyat. "Sebenarnya masih banyak program lain yang sangat dibutuhkan masyarakat termasuk rehab-rekonstruksi pascabanjir bandang di Agara," katanya.

Menurut Sopian, proyek pengadaan bebek petelur tersebut terlalu dipaksakan dan terkesan menjadi proyek yang mengejar keuntungan semata. "Proyek pengadaan bebek petelur ini harus diusut dan disinyalir berpotensi terjadinya korupsi alias mark up pembelian," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara, Asbi SE didampingi PPK, Marhalim yang juga Sekretaris Dinas Pertanian saat dikonfirmasi Serambi, kemarin, membantah tuduhan adanya mark up. Menurutnya, harga bebek petelur yang dibeli tersebut Rp 104.000 per ekor, sudah termasuk biaya 17 hari karantina bebek, obat-obatan, ongkos transportasi termasuk untuk pembelian bebek dari Medan ke Kutacane, dan honorer petugas medis.

Menurut Marhalim, harga pembelian bebek tersebut pada tahun 2019 sudah sesuai prosedur dan tidak ada mark-up satuan harga pembelian. Karena, kalau untuk harga bebek saja Rp 72.000/ekor.Selain itu, harga bebek petelur tersebut sudah sesuai dengan harga di pasaran berdasarkan hasil survei pihaknya.

Sementara untuk harga satuan pengadaan bebek petelur tahun 2018, Asbi mengaku tidak tahu karena bukan pada masa mereka. Dijelaskan, bebek petelur yang dibagikan pada tahun 2019 ini merupakan program Bupati/Wabup Aceh Tenggara dalam mewujudkan Agara sebagai daerah swasembada telur tahun 2020. "Ini upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Agara," kata Asbi SE. (as)