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VIDEO - Diwisuda, Alumni STIKesMu Lhokseumawe dan AkperMu Bireuen Diminta Berbakti Kepada Masyarakat
Wisuda diikuti 119 Mahasiswa STIKesMu Lhokseumawe dan 48 Mahasiswa AkperMu Bireuen, yang berlangsung di Gedung Serbaguna PT. Pupuk Iskandar Muda.
SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah (STIKesMu) Lhokseumawe dan Akademi Keperawatan Muhammadiyah (AkperMu) Bireuen, Sabtu (21/12/19), menggelar wisuda bersama.
Wisuda diikuti 119 Mahasiswa STIKesMu Lhokseumawe dan 48 Mahasiswa AkperMu Bireuen, yang berlangsung di Gedung Serbaguna PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM).
Para lulusan diharapkan menjadi insan yang bisa berbakti kepada masyarakat yang membutuhkan, dimanapun dan kapanpun.
NARATOR : ARDIANSYAH
EDITOR : REZA MUNAWIR
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Penulis: Zaki Mubarak
Editor: RezaMunawir
Sumber: Serambi Indonesia