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VIDEO - Diwisuda, Alumni STIKesMu Lhokseumawe dan AkperMu Bireuen Diminta Berbakti Kepada Masyarakat

Wisuda diikuti 119 Mahasiswa STIKesMu Lhokseumawe dan 48 Mahasiswa AkperMu Bireuen, yang berlangsung di Gedung Serbaguna PT. Pupuk Iskandar Muda.

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah (STIKesMu) Lhokseumawe dan Akademi Keperawatan Muhammadiyah (AkperMu) Bireuen, Sabtu (21/12/19), menggelar wisuda bersama.

Wisuda diikuti 119 Mahasiswa STIKesMu Lhokseumawe dan 48 Mahasiswa AkperMu Bireuen, yang berlangsung di Gedung Serbaguna PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Para lulusan diharapkan menjadi insan yang bisa berbakti kepada masyarakat yang membutuhkan, dimanapun dan kapanpun.

NARATOR : ARDIANSYAH

EDITOR : REZA MUNAWIR 

Tags
Mahasiwa STIKes Muhammadiyah Lhokseumawe Lulus
Akper Muhammadiyah Bireuen
serambiontv
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Penulis: Zaki Mubarak
Editor: RezaMunawir
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